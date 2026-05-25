Điện lực Phú An tích cực thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Trước xu thế tất yếu của năng lượng xanh, Điện lực Phú An đã tích cực tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Đây là giải pháp then chốt giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, sử dụng năng lượng hiệu quả và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn năng lượng sạch tại địa phương.

Trong tháng 5/2026, Đội Quản lý điện lực khu vực Phú An đã có buổi làm việc quan trọng với Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH - một trong những doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với sản lượng tiêu thụ điện bình quân đạt trên 1 triệu kWh/tháng. Tại buổi làm việc, đơn vị đã trực tiếp hướng dẫn khách hàng các giải pháp vận hành hệ thống điện an toàn và tối ưu nhất, kết thúc buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Gốm sứ CTH bày tỏ sự hài lòng trước sự hỗ trợ tận tình của ngành điện. Doanh nghiệp cũng nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của việc đầu tư điện mặt trời mái nhà trong việc tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao lợi thế cạnh tranh nhờ sử dụng năng lượng xanh.

Cán bộ Điện lực Phú An hướng dẫn khách hàng kiểm tra, vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà gồm 2 hệ thống lắp đặt sau Trạm biến áp số 1 và số 2, với tổng công suất các tấm pin đạt 1.678 kWp. Trong đó, hệ thống sau Trạm biến áp số 2 có công suất 1.176 kWp, hệ thống sau Trạm biến áp số 1 có công suất 502 kWp. Tổng số tấm pin mặt trời lắp đặt là 2.398 tấm với công suất 700 Wp/tấm.

Đáng chú ý, cả hai hệ thống đều được thiết lập phương án không bán sản lượng điện dư lên lưới điện quốc gia và được trang bị thiết bị chống phát ngược (Zero Export) kết hợp bộ điều khiển Smartlogger 3000 nhằm kiểm soát công suất phát, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tuân thủ các quy định hiện hành của ngành Điện.

Bám sát chủ trương của ngành Điện về chuyển dịch năng lượng xanh, Điện lực Phú An đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng về lợi ích của hệ thống điện mặt trời mái nhà; đồng thời hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, đấu nối và kiểm tra vận hành nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả.

Đối tượng được đơn vị tập trung vận động là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình có diện tích mái lớn và nhu cầu sử dụng điện cao vào ban ngày. Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời không chỉ giúp khách hàng giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện trong các thời điểm cao điểm nắng nóng.

Cán bộ kỹ thuật Điện lực Phú An thường xuyên phối hợp với khách hàng khảo sát thực tế, đánh giá khả năng đấu nối, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật phù hợp với hiện trạng công trình. Quá trình kiểm tra, vận hành được thực hiện nghiêm túc nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn điện và phòng chống cháy nổ.

Cán bộ Điện lực Phú An kiểm tra hệ thống tủ điện và thiết bị bảo vệ tại công trình điện mặt trời mái nhà.

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển nguồn điện sạch, Điện lực Phú An cũng tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích khách hàng ứng dụng các thiết bị công nghệ cao, thân thiện môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính theo định hướng của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong thời gian tới, Điện lực Phú An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình đầu tư và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Trung Dũng