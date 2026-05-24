Thiết lập các kênh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Phú Thọ

Sở Tài chính vừa giới thiệu các kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Mã quét Zalo nhóm “Doanh nghiệp DDI_STC Phú Thọ” nhằm thiết lập kênh thông tin kết nối trực tiếp, nhanh chóng giữa Sở Tài chính với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật mới về đầu tư, kinh doanh; đồng thời thiết lập kênh kết nối trực tiếp, minh bạch và hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Sở Tài chính giới thiệu các sáng kiến, hệ thống và phương thức hỗ trợ phản ánh khó khăn, vướng mắc, chia sẻ, tra cứu thông tin về đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, Sở Tài chính thành lập nhóm Zalo “Doanh nghiệp DDI_STC Phú Thọ” nhằm thiết lập kênh thông tin kết nối trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả giữa Sở với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dự án, chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu công nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Thông qua nhóm Zalo, Sở Tài chính kịp thời cung cấp, cập nhật các thông tin về cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, chỉ đạo điều hành; đồng thời công bố thông tin cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao khả năng tuân thủ và hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động.

Sở Tài chính cũng công bố tài khoản Zalo của “Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh”, nhằm kịp thời tiếp nhận, nắm bắt và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bao gồm doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, hộ kinh doanh có thể gửi trực tiếp qua tài khoản Zalo này để được tiếp nhận, phân loại, hướng dẫn và hỗ trợ xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, Sở Tài chính ra mắt chuyên mục “Hỗ trợ doanh nghiệp - Phát triển kinh tế tư nhân”, nhằm tạo lập kênh thông tin chính thống, thuận tiện và dễ tiếp cận cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục là nơi Sở cung cấp, chia sẻ các tài liệu, kiến thức pháp luật, chính sách mới về đầu tư, kinh doanh; đồng thời công bố thông tin cảnh báo sớm nguy cơ vi phạm pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hỗ trợ tra cứu thông tin, nâng cao khả năng tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Xem toàn văn Văn bản số 3887/STC-TĐDA&PTDN của Sở Tài Chính tỉnh Phú Thọ

P.V