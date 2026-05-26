Cắt giảm mạnh rào cản kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng

Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đẩy mạnh cắt giảm “giấy phép con”, chuyển sang hậu kiểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giao thông vận tải và xây dựng.

Giao thông và xây dựng là 2 lĩnh vực được cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh được cho là gây khó cho doanh nghiệp.

Nghị quyết do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành ngày 15/5/2026 đã xác lập tư duy quản lý mới theo hướng kiên quyết loại bỏ các yêu cầu không cần thiết, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trên cơ sở hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chặt chẽ.

Lĩnh vực giao thông vận tải chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cắt giảm, sửa đổi lần này. Theo đó, hàng loạt ngành, nghề kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ sẽ được rà soát, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, các lĩnh vực được điều chỉnh gồm vận tải đa phương thức (đường bộ, đường sắt, hàng không); dịch vụ kỹ thuật phương tiện như sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô-tô, kiểm định xe cơ giới; dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe ô-tô, đào tạo thuyền viên, hoa tiêu hàng hải; cùng các hoạt động liên quan hạ tầng như kinh doanh cảng hàng không, kết cấu hạ tầng đường sắt, thẩm tra an toàn giao thông.

Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm bớt thủ tục hành chính, loại bỏ “giấy phép con” mà còn góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, qua đó giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ tập trung chuẩn hóa các ngành nghề có tính chuyên môn cao, nhất là hoạt động tư vấn và kỹ thuật. Mục tiêu là quản lý chất lượng công trình dựa trên năng lực thực chất thay vì các điều kiện hành chính mang tính hình thức.

Các ngành nghề được rà soát, điều chỉnh bao gồm hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng, chỉ huy trưởng công trường; khảo sát xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế; tư vấn giám sát thi công; lập quy hoạch đô thị, nông thôn; và dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Theo đó, phương thức quản lý sẽ chuyển sang dựa trên hệ thống tiêu chuẩn nghề nghiệp và quy chuẩn kỹ thuật. Điều này đòi hỏi các đơn vị tư vấn, nhà thầu phải nâng cao năng lực thực chất, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành phần kinh tế tham gia thị trường xây dựng.

Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thay thế trước ngày 1/7/2026. Quá trình xây dựng và ban hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, không để phát sinh các điều kiện kinh doanh mới dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời ngăn chặn lợi ích nhóm, tiêu cực.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, các giấy phép đã được cấp tiếp tục có giá trị đến hết thời hạn, bảo đảm tính ổn định và liên tục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc cắt giảm mạnh mẽ điều kiện kinh doanh trong hai lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng theo Nghị quyết 66.17/2026/NQ-CP thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong xây dựng Nhà nước kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực bứt phá phát triển trong giai đoạn mới.

​Theo nhandan.vn