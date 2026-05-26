Kinh tế
Năng động Bình Xuyên

Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỉnh Phú Thọ ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của Khu Công nghiệp (KCN) Bình Xuyên - một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Với lợi thế vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ cùng môi trường đầu tư thông thoáng, KCN Bình Xuyên ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đến đầu tư, sản xuất.

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Bình Xuyên chính là vị trí địa lý đắc địa nằm trên trục Quốc lộ 2, tuyến giao thông huyết mạch kết nối tam giác kinh tế Hà Nội – Nội Bài – Phú Thọ.

Không chỉ có lợi thế về vị trí, hạ tầng kỹ thuật trong KCN cũng được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường nội khu rộng rãi, đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện vận tải lớn.

Hiện nay, tại KCN Bình Xuyên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất; chủ yếu là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Trong số những doanh nghiệp tiêu biểu đang hoạt động tại KCN Bình Xuyên có Công ty TNHH Piaggio Việt Nam – thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất xe máy cao cấp.

Sự hiện diện của Piaggio không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Bên cạnh đó, Thép Việt Đức cũng là một trong những doanh nghiệp lớn khẳng định dấu ấn tại KCN Bình Xuyên.

Với quy mô sản xuất lớn và công nghệ tiên tiến...

... khuôn viên nhà máy hiện đại, Thép Việt Đức đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trong nước.

Từ một vùng đất thuần nông, Bình Xuyên hôm nay trở thành trung tâm công nghiệp năng động của Phú Thọ, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và khẳng định sức hút của môi trường đầu tư tại tỉnh trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng KCN Khu công nghiệp Doanh nghiệp Phát triển Nước ngoài Trung tâm Sản xuất Hiện đại Tập đoàn môi trường đầu tư
2026-05-27 14:16:00

baophutho.vn Thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn, xã Xuân Đài không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được biết đến là "thủ phủ"...

