Thái Hòa tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai

Quyết liệt ngăn chặn vi phạm mới phát sinh, đồng thời phân loại để xử lý dứt điểm các sai phạm tồn đọng, xã Thái Hòa đang tạo ra những chuyển biến rất tích cực trong công tác quản lý đất đai. Bước tiến thực chất này đến từ sự thay đổi mạnh mẽ về nếp nghĩ, cách làm của bộ máy chính quyền mới và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Cán bộ phòng Kinh tế, xã Thái Hòa rà soát hiện trạng sử dụng đất đai, kịp thời ngăn chặn các vi phạm mới và xử lý hiệu quả những tồn tại.

Theo số liệu thống kê, sau sáp nhập (1/7/2025) trên địa bàn xã Thái Hòa còn tồn tại 137 trường hợp vi phạm về đất đai. Trong đó, chủ yếu là các hành vi liên quan đến lấn chiếm đất công và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép.

Nguyên nhân chủ yếu của những vi phạm đất đai trên địa bàn xã Thái Hòa là do việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu địa chính, quản lý đất đai ở một số thời điểm chưa chặt chẽ, cùng với công tác xử lý vi phạm chưa thật sự quyết liệt đã tạo kẽ hở cho các sai phạm kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai chưa sâu rộng, dẫn đến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số cá nhân, tổ chức, người dân còn nhiều hạn chế.

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, ngay sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thái Hòa đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ.

Theo đó, địa phương đã chủ động rà soát, phân loại, phân nhóm để có giải pháp riêng cho từng nhóm cụ thể, tránh tình trạng đánh đồng hoặc áp dụng máy móc. Đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, dứt diểm các vụ việc vi phạm mới.

Dù đã có những bước đi bài bản, song công tác xử lý vi phạm đất đai ở Thái Hòa hiện đang vấp phải những rào cản mang tính lịch sử. Đồng chi Trần Duy Kiên - Trưởng phòng Kinh tế xã Thái Hòa chia sẻ: Công tác xử lý vi phạm đất đai tại xã Thái Hòa hiện gặp không ít khó khăn do phần lớn những vi phạm diễn ra đã lâu, nguồn gốc đất phức tạp. Bên cạnh đó, hồ sơ về đất đai và hồ sơ về công tác xử lý vi phạm trước đây bị thất lạc qua các thời kỳ. Điều này dẫn đến việc thiết lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng đất hay hồ sơ xử lý triệt để tồn tại vi phạm pháp luật đất đai, khôi phục tình trạng ban đầu khá phức tạp, mất nhiều thời gian.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xã Thái Hòa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác các trường hợp vi phạm, các nút thắt trong quản lý, sử dụng đất để đề ra lộ trình xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Trong đó, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu, gắn trách nhiệm trực tiếp trong việc đôn đốc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc chuyển quyền, mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng quy định. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của xã Thái Hòa là giải quyết dứt điểm các tồn tại; xử lý nghiêm túc, kiên quyết, tuyệt đối không để phát sinh sai phạm mới.

Song song với biện pháp hành chính, công tác đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung mới của Luật Đất đai và chủ trương của địa phương về giải quyết, xử lý các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai tiếp tục được xác định là giải pháp gốc rễ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sự chuyển biến tích cực trong tư duy quản lý mang tính chủ động của hệ thống chính trị mới đã mang lại những kết quả cụ thể. Từ khi sáp nhập đến nay, xã Thái Hòa đã xử lý được 61 trường hợp vi phạm. Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 15 vụ vi phạm mới phát sinh và xử lý 46 vụ việc tồn tại từ giai đoạn trước.

Quyết tâm xử lý dứt điểm những tồn tại về đất đai sẽ là nền tảng quan trọng giúp xã Thái Hòa ổn định tình hình cơ sở, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trần Tỉnh