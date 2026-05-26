Công suất và sản lượng điện tiêu thụ lập đỉnh mới

Đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa hè năm 2026 đang khiến nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh. Công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn do Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung, Công ty Điện lực Phú Thọ nói riêng quản lý đã vượt các mốc cao nhất từng ghi nhận trong năm 2025.

Nhân viên Điện lực Lạc Sơn kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện trong điều kiện nắng nóng nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

Từ ngày 23/5 đến nay, khu vực miền Bắc bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên và cũng là đợt gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè năm 2026. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nền nhiệt tại nhiều địa phương Bắc Bộ phổ biến từ 37-39°C, nhiều nơi trên 40°C.

Tại các đô thị lớn, hiệu ứng hấp nhiệt từ các công trình bê tông, các tòa nhà có bề mặt cửa kính lớn khiến nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có thể vượt ngưỡng 50°C. Đáng chú ý, tình trạng oi nóng kéo dài cả về đêm khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng đột biến.

Theo ghi nhận của Công ty Điện lực Phú Thọ, công suất tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua liên tục duy trì ở mức rất cao. Công suất cực đại (Pmax) ngày 23/5 đạt 2.085 MW, ngày 24/5 đạt 2077 MW. Đến 22h ngày 25/5, công suất cực đại lập kỷ lục mới khi đạt 2.229 MW - vượt mức đỉnh cao nhất của năm 2025 từng ghi nhận vào ngày 4/8/2025 là 2.064 MW.

Không chỉ công suất cực đại tăng mạnh, sản lượng điện tiêu thụ cũng lần đầu tiên vượt mốc 45 triệu kWh/ngày. Cụ thể, ngày 25/5, sản lượng điện tiêu thụ đạt 45,71 triệu kWh, cao hơn đáng kể so với mức sản lượng cao nhất của năm 2025 là 41,6 triệu kWh ghi nhận ngày 4/8/2025.

Các số liệu trên cho thấy nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng trong năm nay tăng sớm và tiếp tục có xu hướng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 5, tạo áp lực lớn đối với công tác vận hành hệ thống điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong cao điểm mùa nắng nóng năm 2026.

Trước diễn biến phụ tải tăng cao, Công ty Điện lực Phú Thọ đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm từ 13h-15h và 20h-23h nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Để vừa giảm chi phí tiền điện, vừa hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong mùa nắng nóng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khuyến cáo khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả như: điều chỉnh điều hòa ở mức từ 26-27°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm; tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng; ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Công nhân Điện lực Bình Xuyên nâng cấp các thiết bị trên lưới điện.

Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt, Công ty Điện lực Phú Thọ khuyến nghị phối hợp chặt chẽ với các Điện lực trực thuộc trong việc dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, Công ty cũng khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất - tự tiêu thụ để chủ động nguồn điện tại chỗ, giảm chi phí sử dụng điện và góp phần sử dụng năng lượng xanh, bền vững.

Đồng chí Phan Thanh An - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Để đảm bảo nguồn cung điện liên tục trong mọi tình huống, Công ty đã tập trung triển khai công tác bảo trì, sửa chữa lưới điện có gián đoạn cung cấp điện từ trước ngày 31/3/2026. Trong các tháng cao điểm mùa khô, ngành điện hạn chế tối đa việc cắt điện công tác theo kế hoạch, đồng thời ưu tiên áp dụng các công nghệ hiện đại như thi công live-line (sửa chữa trên lưới đang mang điện), rửa sứ online và sử dụng máy biến thế lưu động để đảm bảo sinh hoạt của người dân không bị ảnh hưởng”.

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí sinh hoạt cho mỗi gia đình mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm mùa hè. Công ty Điện lực Phú Thọ luôn đồng hành cùng người dân thực hiện tiết kiệm điện, hướng tới sử dụng năng lượng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thu Hà - Hồng Nhung