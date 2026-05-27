Xăng sinh học E10 sẵn sàng thay thế E5, E95 trên toàn tỉnh từ ngày 1/6

Những ngày cuối tháng 5, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bán xăng sinh học E10 thay thế dần các loại xăng truyền thống. Việc triển khai đồng bộ không chỉ bảo đảm thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi nhiên liệu quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông.

Theo lộ trình triển khai của Chính phủ, từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 sẽ được đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn quốc. Trước thời điểm chính thức áp dụng, các sở, ngành liên quan cùng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị đầu mối, hệ thống phân phối và cơ quan quản lý nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra gián đoạn thị trường.

Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu chuyển sang bán xăng E10 thay thế các loại xăng truyền thống.

Hiện nay, hệ thống kinh doanh xăng dầu của tỉnh được tổ chức tương đối đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ và khả năng chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10. Toàn tỉnh có 3 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối, 4 kho xăng dầu với tổng sức chứa trên 30.000m3 và 599 cửa hàng bán lẻ có sức chứa khoảng 45.000m3.

Các doanh nghiệp đã chủ động rà soát hệ thống bồn chứa, trạm cấp phát, phương tiện vận chuyển và công nghệ phối trộn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với xăng E10. Nhiều cửa hàng bán lẻ cũng đã hoàn tất việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bổ sung biển nhận diện sản phẩm và hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng nhiên liệu trước khi phân phối đại trà ra thị trường.

Là đơn vị chiếm thị phần lớn nhất trên địa bàn, Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi. Hiện nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của tỉnh khoảng 800.000m3/tấn mỗi năm, trong đó riêng Petrolimex Phú Thọ cung ứng khoảng 500.300m3/tấn, chiếm 62% thị phần. Hệ thống của doanh nghiệp hiện có 236 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng nhượng quyền, tương đương gần 40% tổng số cửa hàng xăng dầu toàn tỉnh.

Đồng chí Lại Xuân Cường - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Phú Thọ cho biết: “Ngay khi có định hướng triển khai xăng E10, công ty đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị từ sớm nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã tập trung rà soát hệ thống kho chứa, bồn bể, đường ống công nghệ và các trạm phối trộn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đối với xăng E10”.

Do doanh nghiệp đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 nên quá trình chuyển đổi sang E10 sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, xăng E10 có tỷ lệ ethanol cao hơn nên yêu cầu kiểm soát chất lượng trong khâu tồn chứa, vận chuyển và phối trộn cũng nghiêm ngặt hơn. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiến hành kiểm tra, nâng cấp các cột bơm và hệ thống bảo quản nhiên liệu tại cửa hàng bán lẻ nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

Không chỉ chú trọng yếu tố kỹ thuật, doanh nghiệp còn đẩy mạnh đào tạo đội ngũ kỹ thuật và nhân viên bán hàng để có thể tư vấn đầy đủ cho khách hàng về đặc tính, hiệu quả và lợi ích môi trường của xăng sinh học E10.

Song song với công tác chuẩn bị của doanh nghiệp, Sở Công Thương đang tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các cửa hàng bán lẻ được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống bồn bể, trụ bơm và hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng quy định kinh doanh nhiên liệu sinh học.

Lực lượng quản lý thị trường cùng các ngành chức năng địa phương sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, găm hàng tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, niêm yết giá không minh bạch hoặc tự ý tăng giá bất hợp lý.

Việc triển khai đồng bộ xăng sinh học E10 không chỉ là bước chuyển quan trọng trong lộ trình phát triển năng lượng sạch mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với sự chủ động của cơ quan quản lý cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp, thị trường xăng dầu trên địa bàn được sẽ vận hành ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp khi xăng E10 chính thức được sử dụng rộng rãi từ ngày 1/6 tới.

Lệ Oanh