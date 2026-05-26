Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh chúc mừng Đại lễ Phật đản 2026

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, chiều 26/5, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc Phật giáo tiêu biểu tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Văn phòng thường trực khu vực II, chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc. Cùng tham gia có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, phường Vĩnh Phúc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các chức sắc Phật giáo, tăng ni, Phật tử, góp phần quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa sâu rộng những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Văn phòng thường trực khu vực II.

Gửi lời chúc đến các chức sắc, chức việc Phật giáo và toàn thể tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, qua đó phát huy tốt bản sắc văn hóa Phật giáo.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, Phật tử thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của tỉnh trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo; tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lưu Trường


