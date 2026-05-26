Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại Khu công nghiệp Bá Thiện II

Ngày 26/5, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại Khu công nghiệp (KCN) Bá Thiện II nhằm phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát tại Nhà máy Hyunwoo Vina thuộc Công ty TNHH Hyunwoo, KCN Bá Thiện II.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Nhà máy Hyunwoo Vina thuộc Công ty TNHH Hyunwoo; đồng thời khảo sát tổng thể hạ tầng kỹ thuật và hệ thống xử lý môi trường tại KCN Bá Thiện II.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần VINA - CPK - chủ đầu tư hạ tầng KCN Bá Thiện II đã báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng và vận hành KCN.

Theo báo cáo, KCN Bá Thiện II có quy mô hơn 308ha, trong đó gần 269ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Hiện KCN thu hút nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh như chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất giày dép, sản phẩm gỗ... phù hợp với danh mục ngành nghề được cấp phép.

Đoàn công tác làm việc với các doanh nghiệp tại KCN Bá Thiện II.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, 100% doanh nghiệp trong KCN đã thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; đồng thời phải xử lý sơ bộ nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối. Chủ đầu tư đã hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm 3 mô-đun với tổng công suất 10.000m3/ngày đêm.

Đáng chú ý, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục được lắp đặt và vận hành 24/24 giờ, dữ liệu truyền trực tiếp về cơ quan chức năng của tỉnh để phục vụ công tác theo dõi, giám sát. Nước thải sau xử lý bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Bên cạnh đó, công tác thu gom, phân loại và xử lý chất thải được thực hiện đúng quy định. KCN đã xây dựng khu lưu chứa chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải. Công tác quan trắc môi trường định kỳ được duy trì thường xuyên, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép.

Đồng chí Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành Công ty CP VINA-CPK báo cáo việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hyunwoo Vina, KCN Bá Thiện II phát biểu về công tác xử lý nước thải tại doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng đồng bộ, minh bạch; tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý môi trường.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chủ đầu tư hạ tầng cùng các doanh nghiệp trong KCN Bá Thiện II trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là việc đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý, quan trắc nước thải.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả khảo sát thực tế tại KCN Bá Thiện II sẽ là cơ sở quan trọng để Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong quá trình xem xét, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai.

Đoàn công tác cũng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường, chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng tới phát triển khu công nghiệp xanh, bền vững.

Lê Minh