Khai mạc kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục Phú Thọ

Sáng 26/5, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên, nhân viên mầm non. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ tuyển dụng; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc.

Kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26/5 - 29/5/2026, được tổ chức theo hình thức kiểm tra sát hạch tại Đại học Hùng Vương.

Kỳ tuyển dụng có 1.139 thí sinh đăng ký dự tuyển (692 thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí giáo viên mầm non, 447 thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên trường học). Trong đó, 1.088 thí sinh đủ điều kiện dự thi (662 thí sinh dự tuyển vị trí giáo viên mầm non, 426 thí sinh dự tuyển vị trí nhân viên trường học).

Chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non 662 chỉ tiêu, chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên trường học 510 chỉ tiêu.

Các đại biểu dự khai mạc kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành Giáo dục.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, không chỉ nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên và nhân viên trường học mà còn thể hiện quyết tâm của Phú Thọ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, bảo đảm tính chính xác trong từng khâu của quy trình tuyển dụng. Mọi thông tin về kỳ tuyển dụng phải được công khai, minh bạch; công bằng là nguyên tắc xuyên suốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Hùng Vương, các lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức kỳ tuyển dụng bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, y tế, hậu cần.

Các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng.

Đối với các thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị nghiêm túc thực hiện đúng quy chế thi, tuyệt đối không gian lận, vi phạm quy định. Mỗi thí sinh phải thể hiện bản lĩnh, sự trung thực, tự tin và quyết tâm cao nhất trong quá trình dự thi.

Tỉnh Phú Thọ kỳ vọng các thí sinh bước vào kỳ tuyển dụng với tâm thế tích cực; sau đó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành những giáo viên mẫu mực, những nhân viên trường học tận tụy, góp phần xây dựng ngành Giáo dục Phú Thọ ngày càng phát triển.

Đại diện Hội đồng tuyển dụng phổ biến quy chế đến các thí sinh.

Ngay sau khai mạc, Hội đồng tuyển dụng đã phổ biến đầy đủ các quy định, quy chế và những lưu ý quan trọng nhằm bảo đảm kỳ tuyển dụng diễn ra nghiêm túc, công bằng, đúng quy định.

Đức Anh