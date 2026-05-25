Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng

Những ngày cuối tháng 5, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 39 đến trên 39 độ C. Tại nhiều khu vực ngoài trời, đặc biệt là các tuyến đường đô thị, khu công nghiệp, công trường xây dựng và vùng sản xuất nông nghiệp, nhiệt độ thực tế có thời điểm lên tới hơn 45-50 độ C. Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn tác động trực tiếp đến lao động sản xuất, chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh, ngay từ đầu giờ sáng, thời tiết đã oi bức, ngột ngạt. Đến giữa trưa, lượng người tham gia giao thông giảm đáng kể do nền nhiệt tăng cao. Đối với những lao động làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng, công nhân môi trường, shipper giao hàng hay người bán hàng rong, việc mưu sinh dưới trời nắng nóng trở nên vất vả hơn nhiều.

Anh Nguyễn Xuân Quang, shipper giao hàng tại phường Vĩnh Yên chia sẻ: “Công việc của tôi phải di chuyển liên tục ngoài đường, nhất là vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều khi lượng đơn hàng tăng cao. Những ngày này mặt đường nóng rát, hơi nóng hắt lên rất khó chịu. Để bảo đảm sức khỏe, tôi luôn mặc áo chống nắng dài tay, đeo khẩu trang, kính chống nắng, mang theo nước mát và tranh thủ nghỉ ở những điểm có bóng râm giữa các chuyến giao hàng”.

Đơn vị thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Cống Dừa tại K4+900 đê Tả sông Lô, địa phận xã Hải Lựu bố trí đầy đủ nước mát cho người lao động.

Tại các công trường xây dựng, người lao động cũng phải thay đổi thời gian làm việc để thích ứng với thời tiết khắc nghiệt. Đồng chí Phùng Mỹ Phái, Đội trưởng Đội thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp Cống Dừa tại K4+900 đê Tả sông Lô, địa phận xã Hải Lựu cho biết: Khoảng từ 11 giờ đến 15 giờ là thời điểm nắng nóng nhất nên chúng tôi tổ chức cho anh em làm từ 6 h sáng đến 10 h trưa và buổi chiều từ 15h đến 19h. Công trường bố trí đầy đủ nước mát như chanh, đường đá để anh em nghỉ giải lao uống bổ sung điện giải, tránh mất sức khi làm việc ngoài trời

Không chỉ ảnh hưởng đến lao động ngoài trời, nắng nóng kéo dài còn gây nhiều khó khăn cho hoạt động chăn nuôi. Tại các vùng sản xuất nông nghiệp, người dân đang tích cực triển khai các biện pháp chống nóng nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Gia đình anh Nguyễn Duy Hải thôn An Hạ, xã Vĩnh Phú bỏ sung cỏ tươi, quạt mát cho đàn bò sữa trong những ngày nắng nóng gay gắt

Anh Nguyễn Duy Hải thôn An Hạ, xã Vĩnh Phú cho biết: Gia đình tôi đang nuôi 54 con bò sữa. Những ngày nhiệt độ tăng cao, đàn bò ăn ít hơn bình thường, sức đề kháng giảm. Gia đình phải tăng cường quạt công nghiệp, phun nước làm mát mái chuồng, bổ sung vitamin và điện giải vào nước uống, cho bò sữa ăn thêm cây chuối tươi, thức ăn đã ủ men, bã bia để hạn chế đàn bò bị sốc nhiệt”.

Theo ngành nông nghiệp, thời tiết cực đoan có thể làm gia tăng nguy cơ thiệt hại trong chăn nuôi nếu không chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nóng. Người dân được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh chuồng trại, bảo đảm nguồn nước sạch, giảm mật độ nuôi và tăng cường theo dõi tình trạng sức khỏe vật nuôi trong thời điểm nắng nóng kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành y tế trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa nắng nóng. Các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường nhân lực trực cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ thuốc, dịch truyền, thiết bị làm mát và phương án xử trí các trường hợp say nắng, say nóng, sốc nhiệt.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên thăm khám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện do thời tiết nắng nóng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, những ngày gần đây, Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc liên tục tiếp nhận các trường hợp nhập viện do say nắng, mất nước, tăng huyết áp, tai biến tim mạch liên quan đến thời tiết nắng nóng. Đáng chú ý, có trường hợp người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt cao, rối loạn ý thức và suy đa tạng do lao động ngoài trời kéo dài.

ThS.BS Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn tới tổn thương não, tim mạch, suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài hiện nay, người lao động ngoài trời, người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt chú ý phòng tránh”.

Để chủ động ứng phó với nắng nóng, bệnh viện đã tăng cường quạt, điều hòa tại các khu vực khám bệnh, bố trí thêm nước uống phục vụ người bệnh và người nhà, đồng thời duy trì đầy đủ cơ số thuốc, vật tư cấp cứu phục vụ công tác điều trị. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khung giờ từ 11 giờ đến 16 giờ, uống đủ nước, bổ sung điện giải, mặc quần áo thoáng mát và không làm việc quá sức dưới trời nắng gắt.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, khi xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, sốt cao, mệt lả hoặc rối loạn ý thức, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm do nắng nóng gây ra.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng trên địa bàn tỉnh còn tiếp diễn. Chính quyền các địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng nhằm bảo vệ sức khỏe, duy trì ổn định đời sống và sản xuất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Thuý Hường