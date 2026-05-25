Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo khu vực Hòa Bình nhân Đại lễ Phật đản

Ngày 25/5, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đã thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các chư tăng, Phật tử tại khu vực Hòa Bình nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2570-DL.2026. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và phường Hòa Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng các chư tăng, Phật tử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh khu vực Hòa Bình.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Đồng thời nhấn mạnh, việc hợp nhất 3 địa phương mở ra không gian phát triển mới với nhiều tiềm năng, lợi thế, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển toàn diện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, mặc dù quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính còn gặp nhiều khó khăn, song, đến nay các hoạt động của cấp tỉnh, cấp xã đã dần đi vào ổn định, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều dự án lớn, động lực phát triển mới đang được triển khai, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi chúc mừng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại khu vực Hòa Bình trong việc đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các tăng ni, Phật tử trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời, mong muốn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại khu vực Hòa Bình tiếp tục quan tâm, đồng hành, vận động tăng ni, phật tử phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng, vinh dự được lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng, Thượng tọa Thích Đức Nguyên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Phật Quang Hòa Bình khẳng định sẽ tiếp tục cùng Phật tử phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn thịnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác dâng lễ cúng Phật cầu quốc thái dân an, an lạc, đón mùa Phật đản vui tươi, viên mãn.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2570-DL.2026, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tại khu vực Hòa Bình. Đồng thời, đã cùng các tăng ni, phật tử dâng lễ cúng Phật tại Chùa Phật quang Hòa Bình.

