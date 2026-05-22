Giám sát 4 chuyên đề đối với BTV Đảng ủy các phường Phú Thọ, Tân Hòa và xã Lâm Thao

Chiều ngày 22/5, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 03 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát 4 chuyên đề đối với BTV Đảng ủy các phường Phú Thọ, Tân Hòa và xã Lâm Thao. Tham dự hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát và các thành viên Đoàn.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, BTV Đảng ủy 3 xã, phường đã triển khai nghiêm túc, bài bản các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời vận dụng linh hoạt, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đáng chú ý, bộ máy chính quyền được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động dần đi vào quỹ đạo, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy các địa phương là việc tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng số. Nhờ đó, năm 2025, 100% chỉ tiêu phát triển KT-XH của 3 địa phương đều đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng đạt khá, thu nhập của người dân được nâng cao. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của xã Lâm Thao nằm trong nhóm cao nhất tỉnh.

Đại diện lãnh đạo phường Phú Thọ báo cáo đề xuất, kiến nghị và giải trình tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát và BTV Đảng ủy các phường, xã đã tập trung thảo luận, thẳng thắn làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trong đó, đi sâu phân tích việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực trạng hạ tầng và nhân lực phục vụ chuyển đổi số của trung tâm phục vụ hành chính công; tình trạng chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; hệ thống quản lý điều hành và việc phân cấp, phân quyền cho cấp xã.

Đại diện lãnh đạo phường Tân Hòa báo cáo đề xuất, kiến nghị và giải trình tại hội nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Chương trình giám sát lần này nhằm rà soát, đánh giá toàn diện kết quả đạt được sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương. Trong đó, phường Phú Thọ cần giữ vững vai trò trung tâm, chủ đạo của vùng đô thị; chủ động chuẩn bị tiếp nhận, quản lý các thiết chế hạ tầng lớn được bàn giao; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị và rà soát, chuẩn bị phương án sắp xếp các khu dân cư...

Đại diện lãnh đạo xã Lâm Thao báo cáo đề xuất, kiến nghị và giải trình tại hội nghị.

Đối với phường Tân Hòa, tiếp tục rà soát, chủ động đề xuất các phương án xử lý khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ dứt điểm khó khăn về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trường học, hạ tầng giao thông và công tác cán bộ.

Đối với xã Lâm Thao, tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH; định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển và các dự án trên địa bàn.

Đồng chí lưu ý, khi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy các phường, xã cần xác định rõ những mục tiêu cụ thể, thiết thực và gắn chặt với thực tiễn địa phương để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của 3 địa phương, đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu các thành viên trong Đoàn tổng hợp, tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trước khi trình BTV Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đinh Vũ