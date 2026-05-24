Liên tiếp phát hiện lượng lớn sản phẩm không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Trong các ngày 22 - 23/5, lực lượng thú y, công an và quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm với số lượng lớn.

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Công an xã Vĩnh An và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai biển kiểm soát 29H-674.40 lưu thông tại Km42+100 Quốc lộ 2A, đoạn qua xã Vĩnh An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe do ông Lê Văn Chiến (sinh năm 1982, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển 4.030 kg thịt, mỡ, da trâu, bò các loại có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Chủ phương tiện khai toàn bộ số hàng thu mua từ xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, ông Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Căn cứ hành vi vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 15 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Chiến số tiền 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng tịch thu và tiêu hủy 308 kg nội tạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 22/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Phú Thọ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 kiểm tra 2 phương tiện lưu thông qua địa bàn các xã Yên Lập, Cẩm Khê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 308 kg nội tạng trâu, bò không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đang được vận chuyển để tiêu thụ trên thị trường. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị buộc tiêu hủy theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 5 đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng theo khoản 5, Điều 20, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy tình trạng vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y vẫn diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các tuyến giao thông, cơ sở giết mổ, điểm tập kết hàng hóa; đồng thời phát huy vai trò giám sát từ cơ sở nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ổn định thị trường thực phẩm.

Hà Giang