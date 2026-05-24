Liên tiếp phát hiện lượng lớn sản phẩm không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

{title}
{publish}
{head}
Trong các ngày 22 - 23/5, lực lượng thú y, công an và quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm với số lượng lớn.
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.
Ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Công an xã Vĩnh An và Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra xe ô tô tải nhãn hiệu Hyundai biển kiểm soát 29H-674.40 lưu thông tại Km42+100 Quốc lộ 2A, đoạn qua xã Vĩnh An.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe do ông Lê Văn Chiến (sinh năm 1982, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển đang vận chuyển 4.030 kg thịt, mỡ, da trâu, bò các loại có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi thối, biến đổi màu sắc và không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.
Chủ phương tiện khai toàn bộ số hàng thu mua từ xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ). Tại thời điểm kiểm tra, ông Chiến không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Căn cứ hành vi vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 15 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Chiến số tiền 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Trước đó, ngày 22/5, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Phú Thọ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 kiểm tra 2 phương tiện lưu thông qua địa bàn các xã Yên Lập, Cẩm Khê.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 308 kg nội tạng trâu, bò không bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đang được vận chuyển để tiêu thụ trên thị trường. Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị buộc tiêu hủy theo quy định. Đội Quản lý thị trường số 5 đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng theo khoản 5, Điều 20, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Hà Giang
baophutho.vn Tối 23/5, tại Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo, UBND xã Tam Đảo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Khai mạc du lịch hè Tam Đảo và...
baophutho.vn Ngày 23/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ...
baophutho.vn Chiều ngày 22/5, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát số 03 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã chủ trì...
baophutho.vn Ngày 22/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra, đôn đốc...
baophutho.vn Sáng 22/5, Đoàn giám sát số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường...
baophutho.vn Sáng 22/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Tài chính báo cáo...
baophutho.vn Sáng 22/5, UBND tỉnh tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ ba nhằm lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Công ty Cổ phần...