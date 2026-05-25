Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026

Chiều 25/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026. Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo truyền đạt nhiều chuyên đề quan trọng. Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 mang tính bước ngoặt, trao quyền chủ động toàn diện cho chính quyền thành phố với nhiều thẩm quyền mới, cho phép thí điểm các chính sách khác biệt so với luật hiện hành, thiết lập mô hình “thành phố thuộc thành phố” và cho phép phát triển đồng bộ không gian ngầm cùng quy hoạch tổng thể.

Hội nghị cũng được thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và tình hình công nhân, lao động, hoạt động công đoàn trong bối cảnh tình hình mới; những điểm mới, quan trọng và một số lưu ý về Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần kịp thời nắm chắc nội dung, chủ động định hướng dư luận, đồng thời tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, chính sách mới được truyền đạt tại hội nghị tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Lê Hoàng