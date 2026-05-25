Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quyết Thắng và Thượng Cốc

Chiều 25/5, tại xã Thượng Cốc, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn giám sát số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quyết Thắng và Thượng Cốc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và của xã.

Công tác quán triệt, tuyên truyền cụ thể hoá Nghị quyết được triển khai kịp thời, đồng bộ; hệ thống văn bản, lãnh đạo chỉ đạo cơ bản đầy đủ, bám sát chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Vai trò trách nhiệm của người đúng đầu cấp uỷ, chính quyền được phát huy rõ nét. Việc phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Đảng ủy hai xã đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được hoàn thiện, các dịch vụ công trực tuyến mang lại tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Đảng ủy, UBND 2 xã đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Quyết Thắng Nguyễn Đăng Khoa phát biểu tại hội nghị.

Đối với xã Quyết Thắng, 100% đảng viên trong Đảng bộ xã được học tập, quán triệt các nghị quyết; 100% thủ tục hành chính được thực hiện trên Cổng dịch vụ công; công tác đầu tư xây dựng triển khai cơ bản đúng quy định; tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông đạt 100%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; địa phương có 3 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh; 50 cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ kinh doanh cá thể ứng dụng công nghệ số trong hoạt động, trong đó có 30 hộ tham gia sàn thương mại điện tử và các nền tảng số. Hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng số cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Thượng Cốc Nguyễn Hữu Đạt phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Dương phát biểu tại hội nghị.

Đối với xã Thượng Cốc, trên 95% đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết; tỷ lệ số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,94%. Xã đã phê duyệt 11/12 dự án, trong đó khởi công 4 công trình, 7 công trình đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng nghị quyết đại hội đề ra; địa phương tập trung xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm thế mạnh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm từ 15-20%. Đồng thời, từng bước hình thành hướng kết nối các điểm du lịch tâm linh, văn hóa với các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Tỷ lệ cứng hóa đường giao thông đạt 90%; giải ngân vốn đầu tư công quý I đạt 3,524 tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán năm. Hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng số cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, thành viên Đoàn giám sát và các đại biểu hai xã đã thảo luận các nội dung 4 chuyên đề giám sát, tập trung những thông tin, số liệu, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục để thống nhất, bổ sung vào báo cáo sát thực tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát số 12 Quách Thế Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc chấp hành quyết định giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã.

Đồng chí khẳng định dự thảo báo cáo đã đánh giá sát thực tế, chỉ rõ các ưu điểm cũng như thẳng thắn chỉ rõ các tồn tại, hạn chế của địa phương; đồng thời chia sẻ với những khó khăn của cơ sở.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã tập trung triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I vào thực tiễn địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt chú trọng giám sát thường xuyên nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục ổn định, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; kịp thời ban hành các văn bản quản lý phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế của địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cần kiên trì thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm; giữ vững quyết tâm, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình quản lý, đánh giá cán bộ đã triển khai hiệu quả để vận dụng phù hợp vào thực tiễn.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức hai con số.

Về công tác chuyển đổi số, đồng chí đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng số và xây dựng hệ thống dữ liệu số, cơ sở dữ liệu số nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Quách Thế Ngọc đề nghị tổ tổng hợp và các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các số liệu mới nhất để hoàn thiện dự thảo báo cáo trước ngày 30/5.

Hồng Duyên