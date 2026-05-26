Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tại Khu công nghiệp Bình Xuyên

Sáng 26/5, Tổ khảo sát số 2 thuộc Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Tổ trưởng đã khảo sát thực tế tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi khảo sát ở Công ty THHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc.

Cùng tham gia Tổ khảo sát về phía tỉnh Phú Thọ có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý các KCN tỉnh; đại diện các sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Công an tỉnh.

Tổ khảo sát số 2 tìm hiểu thực tế tại Nhà máy tái chế Nguyệt Minh 2 của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium.

Tổ khảo sát số 2 tìm hiểu thực tế khu xử lý nước thải tại KCN Bình Xuyên.

Tổ khảo sát số 2 đã khảo sát thực tế tại Nhà máy tái chế Nguyệt Minh 2 của Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium và khu xử lý nước thải KCN Bình Xuyên; nghe Công ty THHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của KCN Bình Xuyên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại buổi khảo sát.

Theo báo cáo, KCN Bình Xuyên hiện có 116 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất, trong đó có 97 doanh nghiệp đang hoạt động, 10 doanh nghiệp đang xây dựng, 6 doanh nghiệp chưa xây dựng, 3 doanh nghiệp chưa bàn giao đất; tỷ lệ lấp đầy đạt 90%. KCN đang giải quyết việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Đại diện lãnh đạo Công ty THHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc báo cáo tại buổi khảo sát.

Về thực hiện công tác bảo vệ môi trường, Công ty THHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc đang thực hiện tần suất quan trắc 3 tháng/lần với 28 chỉ tiêu quan trắc. Đồng thời, ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường KCN Bình Xuyên; thực hiện việc công khai, niêm yết theo quy định; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở với tần suất 2 lần/năm. Công ty đã hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải với Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh để thu gom và xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh bao gồm cả chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại.

Lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ, Môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki Aluminium nêu một số bất cập liên quan đến việc thực hiện quy định trong bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đã cho thấy những bất cập, nhất là trong việc chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Cụ thể, liên quan đến công tác vận hành thử nghiệm, Công ty THHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc đề xuất cần quy định rõ điều kiện về lưu lượng xả thải so với công suất thiết kế đạt bao nhiêu % thì đủ điều kiện vận hành thử nghiệm không phụ thuộc thời gian sau khi có giấy phép môi trường. Về cơ chế xả nước thải, bổ sung thêm cơ chế xả nước thải phù hợp với điều kiện sản xuất và vận hành hệ thống xử lý nước thải hoặc có bổ sung thêm về thời điểm xả thải đối với cơ chế xả nước thải liên tục...

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác quản lý môi trường trong KCN, hoạt động tái chế chất thải, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường. Tổ cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Ghi nhận đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Tạ Đình Thi đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định pháp luật hiện hành, tiến tới xây dựng KCN sinh thái.

Với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí đề nghị các thành viên Đoàn khảo sát căn cứ chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, có văn bản trả lời thỏa đáng, nghiên cứu, giải quyết theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính....

Thuý Hường