Thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Lô và Hải Lựu

Ngày 27/5, Đoàn giám sát số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sông Lô và Hải Lựu.

Nội dung giám sát tập trung vào 4 chuyên đề trọng tâm gồm: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu tăng trưởng hai con số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại buổi làm việc làm việc.

Theo báo cáo, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Sông Lô và Hải Lựu đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh bằng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai đúng quy trình; bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; việc phân công, phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ ràng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư công và giải phóng mặt bằng được triển khai đúng quy định.

Lãnh đạo xã Sông Lô báo cáo nội dung giám sát tại hội nghị

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương đã tập trung tái cơ cấu ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp và cụm công nghiệp; chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hai địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Hải Lựu báo cáo các chuyên đề giám sát tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Sông Lô và Hải Lựu đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên đề.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu số; kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát để bổ sung, hoàn thiện báo cáo; rà soát các nhiệm vụ, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong từng chuyên đề; tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết bằng những chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.

Hà Giang - Trường Giang