Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nghe báo cáo xây dựng, cập nhật dữ liệu Trung tâm điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Ngày 27/5, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo đề xuất phương án xây dựng, cập nhật dữ liệu lên Hệ thống Trung tâm điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Hệ thống Trung tâm điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Đến nay, hệ thống bước đầu được triển khai với 8 phân hệ chính, phục vụ công tác quản lý, điều hành trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể như cung cấp thông tin tổng quan của tỉnh và các xã, phường trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin, dữ liệu về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số của tỉnh; giám sát tiến độ các dự án được quản lý theo cơ chế luồng xanh và tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến từng thủ tục; theo dõi các chỉ số kết quả giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công; quản lý, đôn đốc nhiệm vụ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; theo dõi các chỉ tiêu về kết nạp đảng viên mới đến từng cơ sở đảng; tổng hợp, thống kê dữ liệu đội ngũ công chức, viên chức toàn tỉnh và thống kê dữ liệu của từng cơ quan, đơn vị theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Theo báo cáo, đến tháng 5/2026, qua rà soát sơ bộ, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đang quản lý, vận hành 76 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do 14 sở, ban, ngành trực tiếp phụ trách. Tỉnh cũng tích cực triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng điểm theo quy định tại Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết của các đại biểu trong tham mưu, triển khai xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu lên Trung tâm điều hành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh đây là hệ thống rất cần thiết, song việc triển khai cần có lộ trình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thông tin và cơ sở dữ liệu hiện có. Đối với một số cơ quan như Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tư pháp... cần chủ động cung cấp các dữ liệu có thể chia sẻ.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị khẩn trương rà soát, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc cung cấp dữ liệu, đề xuất, kiến nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 28/5/2026. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp hoàn thiện bộ khung cấu trúc hệ thống, cập nhật các dữ liệu hiện có trước ngày 1/6/2026 để trình phê duyệt.

Trên cơ sở nhu cầu của các sở, ngành, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai nhập liệu đầy đủ, đồng bộ cho toàn hệ thống.

Lê Hoàng