Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Lãng và Yên Lạc

Ngày 27/5, tại Đảng ủy xã Yên Lãng, Đoàn giám sát số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Yên Lãng và Yên Lạc. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ, Trưởng Đoàn giám sát số 20 chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Yên Lãng và Yên Lạc đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng và kế hoạch đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng Vũ Kim Thành phát biểu tại hội nghị.

Hai địa phương đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động và lộ trình triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời gắn trách nhiệm rõ ràng đối với người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp cơ bản ổn định, bảo đảm tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kinh tế - xã hội của hai xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Xã Yên Lãng đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,53%, thu nhập bình quân đầu người đạt. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Yên Lãng đạt 8,2%; thu ngân sách đạt 224 tỷ đồng, đạt 575 % dự toán HĐND giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Yên Lạc đạt 10,98%; thu ngân sách đạt hơn 279 tỷ đồng, bằng 112% dự toán giao.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, xã Yên Lãng đã thực hiện 5/22 nhiệm vụ, còn 17 nhiệm vụ đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Yên Lạc là xã tiên phong trong chuyển đổi số; xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giai đoạn 1, giai đoạn 2 năm 2025; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và sử dụng chữ ký số đạt 100%...

Bí thư Đảng uỷ xã Yên Lạc Lại Hữu Tuyển phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai xã đã báo cáo, làm rõ thêm những kết quả nổi bật đạt được; đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Hai địa phương đề nghị tỉnh quan tâm bố trí cán bộ cấp tỉnh về công tác tại cơ sở; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh để các địa phương kết nối, khai thác phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương cũng kiến nghị nghiên cứu thí điểm mô hình “Hành chính công chủ động phục vụ dân” trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực theo hướng tích hợp nhiều dịch vụ công vào quy trình liên thông, giúp người dân chỉ thực hiện một lần để hoàn tất các thủ tục liên quan; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực cho địa phương, nhất là phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vi Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc của hai địa phương trong chuẩn bị nội dung phục vụ giám sát. Đồng chí khẳng định, kết quả triển khai các nghị quyết đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt, các phòng chuyên môn; bộ máy sau sắp xếp cơ bản hoạt động đồng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị hai địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm khắc phục những hạn chế về nhân lực, nhất là thiếu cán bộ chuyên sâu về công nghệ thông tin, hạ tầng và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Đồng thời, nghiên cứu triển khai đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, gắn với thực hiện KPI nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Thúy Hường