Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường

Chiều 26/5, Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do đồng chí Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ, khảo sát phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Làm việc với đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương.

Trong năm 2025, tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82,4%, đối với cụm công nghiệp đạt 56,3%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn đạt 75%.

Đối với công tác quản lý chất thải, tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 236.000 tấn/năm được thu gom, xử lý, đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 97,8%; khu vực nông thôn đạt 81,2%. Chất thải y tế phát sinh khoảng 1.103 tấn đều được thu gom, xử lý theo quy định.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ kiến nghị Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng Luật Bảo vệ môi trường mới thay thế luật năm 2020 nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện; sửa đổi, bổ sung một số thông tư hướng dẫn liên quan đến quản lý quan trắc môi trường tự động và công tác kiểm tra chuyên ngành môi trường.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, tỉnh Phú Thọ đề xuất bỏ quy định về “các yếu tố nhạy cảm về môi trường khác” do đã được liệt kê cụ thể; không bổ sung quy định bắt buộc lắp thiết bị giám sát phát thải khí thải đối với xe ô tô tải sử dụng động cơ diesel. Đồng thời, tỉnh kiến nghị lựa chọn phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 3 nhóm để phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh: Trong những năm qua, Phú Thọ luôn xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

Đặc biệt, đối với công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là nhiệm vụ cần thực hiện theo lộ trình phù hợp, có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ xử lý và cơ chế hỗ trợ để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực xử lý các vấn đề môi trường trọng điểm. Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng xử lý chất thải, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trắc, giám sát môi trường. Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao những kết quả tỉnh Phú Thọ đạt được trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tuy còn nhiều khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực đầu tư và đội ngũ cán bộ chuyên môn, song tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực trong thu gom, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của tỉnh Phú Thọ tại hội nghị là những nội dung quan trọng, sát với thực tiễn, đặc biệt liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân cấp quản lý, quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt, quan trắc môi trường tự động...

Đoàn công tác sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của địa phương để tổng hợp, nghiên cứu, phục vụ công tác thẩm tra dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Lê Minh