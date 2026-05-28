Phú Thọ sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 28/5, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 148 điểm cầu Đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các Vụ thuộc các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau một năm triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã bước vào vận hành ổn định, nền nếp. Các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh được thực hiện theo kế hoạch đề ra, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, tạo không khí phấn khởi và niềm tin trong Đảng bộ, Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông điều hành thảo luận tại hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuyển đổi từ làm theo kế hoạch sang làm theo mục tiêu và sản phẩm cụ thể, hiệu quả, thực chất; từ báo cáo tiến độ sang đánh giá bằng hiệu quả thực tế là nền tảng cho việc triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%, cao nhất từ trước tới nay. Phú Thọ đứng trong nhóm đầu cả nước về đổi thẻ đảng viên; đứng đầu cả nước về tiến độ cập nhật chuẩn hoá cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0...

Đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số được tăng cường. Phú Thọ nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ được giao trên hệ thống giám sát quốc gia thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước thích ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp. Các xã, phường phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt xấp xỉ 99,98%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%; triển khai hiệu quả cơ chế “luồng xanh” nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính...

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện sắp xếp, vận hành mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu đổi mới và xu thế phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây không chỉ là cơ hội để cơ cấu lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà còn góp phần chuyển mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị, từ điều hành hành chính sang kiến tạo, phục vụ.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy các cấp. Xác định rõ năm 2026 là “năm nâng cao chất lượng đội ngũ cơ sở”, tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, sắp xếp đúng người, đúng việc; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở.

Các cấp, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, liên thông dữ liệu, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Phát triển kinh tế gắn chặt với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân; thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định để đảm bảo toàn Đảng bộ tỉnh thực hiện xong trước ngày 30/6/2026. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, đảm bảo ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Lê Hoàng