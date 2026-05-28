Thúc đẩy Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình

Chiều 28/5, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) về Dự án “Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ”. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình.

Dự án “Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ” do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư, được AFD tài trợ phần vốn; Quỹ Quản lý nước và tài nguyên thiên nhiên (Quỹ WARM) tài trợ phần vốn viện trợ không hoàn lại.

Dự án được thực hiện tại các phường: Hòa Bình, Tân Hòa, Kỳ Sơn với tổng vốn trên 1.495 tỷ đồng, được thực hiện trong 4 năm kể từ ngày hiệp định vay có hiệu lực. Dự án nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng thoát nước đô thị, tăng cường khả năng điều hòa và tiêu thoát nước, nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là ngập lụt và các tác động của ngập lụt.

Tại buổi làm việc, phía AFD đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất tiến độ tổng thể chuẩn bị dự án để đảm bảo điều kiện trình phê duyệt khoản vay và duy trì các điều kiện tài chính ưu đãi của nửa đầu năm 2026. Theo đó, tỉnh Phú Thọ phê duyệt đề xuất khoản vay trước ngày 20/6/2026; AFD phê duyệt khoản tài trợ ngày 7/7/2026; phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7/2026...

AFD cũng đã trao đổi làm rõ về tiến độ thẩm định, phê duyệt dự án; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án; các nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật nhằm phục vụ quá trình đàm phán, ký kết các thỏa thuận tài trợ.

Về phía tỉnh Phú Thọ đề nghị AFD xem xét, thống nhất tiến độ triển khai dự án; tiếp tục duy trì các điều kiện tài chính của khoản vay đối với dự án theo nội dung đã được AFD thông báo tại Công thư D042 ngày 30/1/2026; thực hiện theo các quy định mới đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị AFD tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và sớm thông tin các yêu cầu của nhà tài trợ đối với nội dung hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (nếu có) để các bên cùng trao đổi, thống nhất phương án triển khai phù hợp, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. AFD tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ bày tỏ vui mừng được tiếp, làm việc với AFD và nhất trí với các đề xuất của AFD tại buổi làm việc. Đồng chí giao Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để đề xuất khoản vay của tỉnh. Đồng thời, đề nghị AFD tích cực phối hợp với tỉnh, triển khai các hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ để dự án được phê duyệt theo đúng thời điểm dự kiến.

