Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xác định rõ danh mục dự án lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 28/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Xác định rõ danh mục dự án lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 7.362 tỷ đồng, gồm 1.843 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 và 5.519 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới.

Căn cứ nguồn vốn được giao, kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét dự kiến danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 lĩnh vực nông nghiệp và môi trường với 17 dự án, tổng vốn dự kiến trên 2.096 tỷ đồng. Trong đó, cấp bách thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai; dự án ổn định dân cư vùng thiên tai; đảm bảo an toàn hồ chứa; trạm bơm, cấp nước sinh hoạt; nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; các dự án cấp thiết đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Xác định rõ danh mục dự án lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Xác định rõ danh mục dự án lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh ngành nông nghiệp có vai trò quan trọng, trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo đúng, trúng, phù hợp với nguồn lực, yêu cầu cấp bách, có tác động đến phát triển ngành cũng như tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được bố trí giai đoạn 2026 - 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xác định rõ danh mục công trình, dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt là mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện lại báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo rõ quan điểm, nguyên tắc, phù hợp quy hoạch để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Môi trường Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ban chấp hành trung ương đảng 2030 báo cáo Phòng chống thiên tai Ban thường vụ tỉnh ủy Kế hoạch Sản xuất nông nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long