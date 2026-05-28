Xác định rõ danh mục dự án lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 28/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu đầu tư lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 7.362 tỷ đồng, gồm 1.843 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021 - 2025 và 5.519 tỷ đồng cho các dự án khởi công mới.

Căn cứ nguồn vốn được giao, kết quả rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh xem xét dự kiến danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2026-2030 lĩnh vực nông nghiệp và môi trường với 17 dự án, tổng vốn dự kiến trên 2.096 tỷ đồng. Trong đó, cấp bách thực hiện các dự án phòng, chống thiên tai; dự án ổn định dân cư vùng thiên tai; đảm bảo an toàn hồ chứa; trạm bơm, cấp nước sinh hoạt; nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; các dự án cấp thiết đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh ngành nông nghiệp có vai trò quan trọng, trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo đúng, trúng, phù hợp với nguồn lực, yêu cầu cấp bách, có tác động đến phát triển ngành cũng như tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư công được bố trí giai đoạn 2026 - 2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xác định rõ danh mục công trình, dự án, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành, lĩnh vực, đặc biệt là mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện lại báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026 - 2030, đảm bảo rõ quan điểm, nguyên tắc, phù hợp quy hoạch để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

