Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc tại Hàn Quốc

Sáng 28/5, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Khoa học công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Seoul.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ thăm Tập đoàn InfiniGru.

Thăm Tập đoàn InfiniGru tại Thủ đô Seoul do người Việt đồng sáng lập và điều hành, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ ấn tượng trước dịch vụ giám sát, phát hiện sớm và phòng chống lừa đảo tài chính qua điện thoại và mạng xã hội. Với số lượng 35 triệu người đăng ký sử dụng, trong 3 năm qua, hệ thống đã bảo vệ hơn 170.000 nạn nhân, ngăn chặn thành công 8,7 nghìn tỷ won thiệt hại. Giải pháp hữu hiệu trên đã được tặng giải thưởng sáng tạo của Giám đốc Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hiện có gần 400.000 người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc. Cộng đồng người Việt hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân sự tham gia các ngành công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.

Đại diện Văn phòng Khoa học công nghệ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, hàng năm nước bạn đầu tư 4,9% GDP cho khoa học công nghệ, tập trung vào trí tuệ thông minh và hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân. Đại sứ quán và Tổng hội người Việt tại Hàn Quốc sẵn sàng kết nối, hỗ trợ các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Phú Thọ giải các bài toán lớn về khoa học công nghệ, y tế và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng Tổng Hội người Việt và Văn phòng Khoa học công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc sản phẩm khăn dệt tay truyền thống của tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh cảm ơn sự quan tâm của cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn. Đồng chí nhấn mạnh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là lĩnh vực tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm, mong muốn tăng cường hợp tác với Hàn Quốc.

Đồng chí Bùi Thị Minh đề nghị Văn phòng Khoa học công nghệ và Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục là cầu nối hỗ trợ hai bên tăng cường hợp tác thông qua các chương trình, dự án cụ thể để khai thác và phát huy thế mạnh khoa học công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và tiềm năng to lớn của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Dư Hồng Quảng