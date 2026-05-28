Xã Hùng Việt tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Chiều 28/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Việt tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Việt chủ trì Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Tại diễn đàn, lãnh đạo xã Hùng Việt thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 188,11 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch giao. Sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng khung thời vụ, năng suất cây trồng đạt cao. Chương trình OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả với 6 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 1 sản phẩm đạt 4 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì ổn định. Toàn xã hiện có 86 doanh nghiệp hoạt động; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh chú trọng mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ đồng tình với báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người lao động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hùng Việt phát biểu tại diễn đàn.

Bên cạnh đó, Nhân dân đề nghị chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước tại các thôn; bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện sinh hoạt và tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh tại địa phương.

Sau khi lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời định hướng giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Thông qua các ý kiến, đề xuất, kiến nghị và giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Người dân xã Hùng Việt phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện rõ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua diễn đàn, cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, đất đai, môi trường, việc làm, cải cách hành chính và đời sống của người dân. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền có thêm cơ sở thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết hiệu quả những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Đức Anh