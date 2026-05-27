Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 27/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng cán bộ ngành kiểm tra Đảng tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, thời gian qua Trung ương, Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế, xác định đây là “đột phá của đột phá” nhằm khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Cùng với việc ban hành các chủ trương, chính sách và quy định mới của pháp luật, Trung ương cũng chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đó, đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, kỹ năng và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mà cần được triển khai trên nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc, nghiệp vụ chuyên sâu và ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số.

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm liên quan đến những điểm mới trong công tác tổ chức cán bộ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai; giám sát việc thực hiện các nghị quyết trụ cột của Trung ương; xây dựng hồ sơ địa bàn; chuyển đổi số và ứng dụng một số phần mềm trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thông qua hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra Đảng nắm vững các quy định mới của pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Lê Minh