Không chỉ khóc mướn cho “sâu”

- Có gì mà nhìn Minh đăm chiêu thế? Bản vẽ kỹ thuật có vấn đề à?

Minh giật mình, ngẩng lên ngập ngừng:

- Dạ không. Em lướt mạng rồi bị cuốn vào những thông tin về xử lý cán bộ có vi phạm trong thời gian qua. Một số trang mạng cho rằng đây thực chất là “thanh trừng nội bộ”, “đấu đá phe phái”; kỷ luật nhiều cán bộ thì công việc đình trệ vì cán bộ sợ sai, không dám làm gì. Nghe cũng thấy gợn gợn anh nhỉ?

Anh Thắng kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh, nói giọng điềm tĩnh, chân tình:

- Cậu lại “dính” thông tin “lá cải” rồi. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Nếu cái cây quý cậu trồng bị sâu đục cành thì cậu sẽ “mần thinh” hay là cưa bỏ cành bị sâu để cứu cây?

- Tất nhiên là em phải cắt bỏ cành và diệt sâu luôn chứ!

- Đúng vậy! Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm cũng giống như việc “chặt cành sâu để cứu cả cây”. Xử lý cán bộ vi phạm là việc làm đau xót, nhưng không thể không làm và phải làm thường xuyên, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Mục đích cao nhất là làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Các thế lực thù địch lúc nào cũng rình rập, tìm mọi cách nói xấu ta. Thời điểm nào ta ít xử lý cán bộ vi phạm thì chúng rêu rao rằng đồng lõa, bao che, nương nhẹ cán bộ, chỉ xử lý dân. Ngược lại thì chúng bóp méo, suy diễn, xuyên tạc là “thanh trừng nội bộ”, “đấu đá phe phái” hòng gieo rắc sự hoài nghi, bôi nhọ Đảng và chia rẽ khối đại đoàn kết.

Thấy Minh đăm chiêu, anh Thắng nói tiếp:

- Còn luận điệu “xử lý nhiều khiến cán bộ sợ sai nên không làm, dẫn đến bộ máy đình trệ” là một cái bẫy tư duy cực kỳ thâm độc. Cậu phải hiểu, chỉ những ai “nhúng chàm”, làm việc khuất tất thì mới phải sợ; còn người trong sáng, làm việc vì nước, vì dân, đúng pháp luật thì có gì phải lo? Đảng, Nhà nước ta còn có quy định bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất chính là dọn đường để những người có đức, có tài phấn đấu, cống hiến, làm cho bộ máy mạnh lên chứ sao lại đình trệ được?

Minh gật gù, gãi đầu cười bẽn lẽn:

- Anh phân tích thì em mới thấy rõ. Cứ đọc mấy trang toàn dùng từ ngữ “đao to búa lớn”, tỏ vẻ “thạo tin” và “vì tương lai đất nước”, nhưng hóa ra chúng “tung hỏa mù” làm dư luận nghi ngờ, từ đó mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước; hoặc là chúng “khóc mướn” cho những “con sâu” để mưu đồ xấu xa.

- Chính xác! Kẻ thù trên mặt trận tư tưởng không dùng súng đạn, mà chúng rất nham hiểm khi dùng tin giả và suy diễn, xuyên tạc hòng kích động chống phá. Anh em mình phải luôn cảnh giác, nhận diện chính xác để không mắc bẫy bọn phản động.

Theo Quân đội nhân dân