Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/5, tại Trường Chính trị tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên và Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 nhằm thông tin tình hình thời sự, định hướng tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin sâu về tình hình thời sự quốc tế, trong nước và trong tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026; một số kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; những vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi về kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kỹ năng đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng..., đồng thời định hướng một số nội dung cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, gắn với việc đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Báo cáo viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thời gian qua, các nội dung trao đổi, trình bày tại hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp căn cơ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh vai trò “đi trước mở đường” của đội ngũ báo cáo viên và Ban Chỉ đạo 35 trong việc chủ động định hướng dư luận xã hội, kịp thời lan tỏa các thông tin tích cực, “phủ xanh” thông tin chính thống để củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các thành viên Ban Chỉ đạo 35; Bí Thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở... được cập nhật, trang bị thêm nhiều thông tin, luận cứ quan trọng. Đây là cơ sở bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Đinh Vũ