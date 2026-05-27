Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Quảng Yên

Đảng bộ xã Quảng Yên hiện có 45 chi bộ trực thuộc với 846 đảng viên, trong đó có 31 chi bộ khu dân cư với tổng số 567 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng ủy xã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì nền nếp, nội dung và hình thức được đổi mới mạnh mẽ, tập trung vào các vấn đề cụ thể, thiết thực tại cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị và gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Quảng Yên dự sinh hoạt tại tổ Đảng Phòng Văn hóa - Xã hội.

Xuất phát từ thực tế kiểm tra công tác Đảng trước đây, Đảng ủy xã nhận thấy chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chưa đồng đều, nội dung còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Những hạn chế trên chủ yếu do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số tổ chức Đảng chưa thường xuyên, một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Do đó, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng chí Phạm Minh Xuân - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Yên cho biết: “Đảng ủy xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yêu cầu cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là môi trường trực tiếp giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên và phát huy dân chủ trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Ban Xây dựng Đảng đã triển khai xây dựng nội dung sinh hoạt theo từng loại hình, đối tượng, bám sát thực tiễn cơ sở, đảm bảo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Thông qua định hướng, các chi bộ vận dụng linh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Nghị quyết của Đảng ủy xã xác định mục tiêu cụ thể: 100% chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần; tỷ lệ đảng viên ở chi bộ khu dân cư tham gia sinh hoạt hằng tháng đạt trên 90% trở lên. Các chi bộ trực thuộc sinh hoạt Đảng theo đúng Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 100% chi bộ thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo quy định. 100% bí thư, phó bí thư chi bộ sử dụng thành thạo ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và các ứng dụng số phục vụ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên. 100% ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã tham dự sinh hoạt chi bộ được phân công phụ trách ít nhất 1 lần/quý.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy xã Quảng Yên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng mô hình sinh hoạt chi bộ linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn. Đổi mới cấu trúc sinh hoạt Đảng theo hướng “ít nội dung nhưng sâu”: Mỗi kỳ sinh hoạt, bí thư chi bộ lựa chọn 1 - 2 vấn đề trọng tâm theo định hướng cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương để tập trung thảo luận kỹ, có kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, hạn chế việc đọc báo cáo dài dòng, hình thức. Trên cơ sở chương trình, nội dung do bí thư chi bộ định hướng, phân công đảng viên luân phiên nghiên cứu, chuẩn bị và trình bày ngắn một vấn đề thực tiễn tại địa phương, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và kỹ năng của đảng viên. Gắn sinh hoạt chi bộ với giải quyết việc cụ thể của khu dân cư, của đơn vị: Mỗi kỳ sinh hoạt xác định một việc khó, việc tồn tại kéo dài để bàn giải pháp và theo dõi kết quả thực hiện. Đảng ủy xã tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả.

Cùng với đó, lấy kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ làm căn cứ quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hằng quý, hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, tập trung vào việc chấp hành chế độ sinh hoạt và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ, qua đó góp phần duy trì nền nếp, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Thu Hà