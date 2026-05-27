Tự do... mù quáng!

Liên tục có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sau khi vi phạm pháp luật, một số đối tượng đã trốn ra nước ngoài và tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá dưới nhiều hình thức. Một trong những thủ đoạn quen thuộc mà chúng thường xuyên sử dụng là núp bóng “đấu tranh cho tự do ngôn luận” để xuyên tạc, bóp méo sự thật, bôi nhọ chính quyền, gieo rắc nghi ngờ, kích động dư luận, làm suy giảm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Mới đây, trên trang fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân, cùng trang mạng thoibao.de do đối tượng trốn truy nã Lê Trung Khoa điều hành và một số trang mạng phản động ở hải ngoại đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc liên quan đến việc 45 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ các nội dung xấu độc trên không gian mạng bị Công an thành phố Huế mời đến làm việc, nhắc nhở. Chúng cố tình bóp méo bản chất sự việc khi cho rằng: “45 người ở Huế bị công an triệu tập vì bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội”; “Siết chặt không gian mạng: Khi bày tỏ cảm xúc cũng đứng trước rủi ro pháp lý?”; “Chính quyền bịt miệng người dân”...

Công an thành phố Huế mời làm việc những người thường xuyên tương tác với các trang mạng xã hội phản động, lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài... Ảnh: Công an cung cấp.

Trước hết, cần khẳng định việc lực lượng công an mời làm việc các trường hợp liên quan không phải vì hành vi “bày tỏ cảm xúc” đơn thuần như các luận điệu xuyên tạc cố tình quy chụp. Trên thực tế, ngày 20/5, Công an thành phố Huế cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc 45 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ các nội dung xấu độc trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội tại Huế thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung giả mạo, sai lệch, mang tính chống đối từ các trang, kênh của những đối tượng phản động lưu vong như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài... Qua làm việc, phần lớn các trường hợp thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan công an xác định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hạn chế về nhận thức, thiếu kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch trên mạng xã hội nên vô tình tiếp tay lan truyền các nội dung tiêu cực, bóp méo sự thật. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền các quy định của Luật An ninh mạng cùng những quy định pháp luật liên quan. Sau buổi làm việc, các cá nhân cam kết không tái phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và rời khỏi các hội nhóm có nội dung độc hại.

Người sử dụng mạng xã hội không xa lạ với các đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài cùng những nền tảng, kênh thông tin mà chúng lợi dụng để phát tán các nội dung sai sự thật, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, chống phá Việt Nam. Với các hành vi vi phạm pháp luật kéo dài, các đối tượng này đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, truy nã. Điều đó cho thấy, việc lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai lệch, kích động, chống phá không đơn thuần là hành vi bày tỏ quan điểm cá nhân mà có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Rõ ràng việc tương tác, chia sẻ hoặc cổ súy cho các nội dung giả mạo, xuyên tạc từ các trang, kênh phản động lưu vong không phải hành vi vô hại. Dù trực tiếp hay gián tiếp, những hành động ấy đều có thể góp phần lan truyền thông tin độc hại, tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và môi trường thông tin lành mạnh. Vì vậy, việc nhắc nhở, chấn chỉnh, thậm chí xử lý theo quy định pháp luật khi đủ yếu tố cấu thành vi phạm là cần thiết.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá.

Kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, giành chính quyền về tay Nhân dân, Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận. Đây là quyền hiến định, được ghi nhận ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946: “Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài” (Điều 10). Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” (Điều 25). Điều đó cho thấy khung pháp lý của nước ta về quyền con người, quyền tự do ngôn luận cơ bản đầy đủ, đồng bộ và phù hợp với nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với tự do vô giới hạn. Mọi quốc gia đều đặt việc thực thi quyền tự do trong khuôn khổ pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo đảm trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Không một tổ chức hay cá nhân nào được phép lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do báo chí hay tự do ngôn luận để tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống, kích động, xâm phạm an ninh quốc gia hoặc gây phương hại đến cộng đồng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như giữ gìn an ninh, an toàn trên không gian mạng, Luật An ninh mạng của Việt Nam được ban hành năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Cùng với đó, Bộ luật Hình sự cũng quy định rõ chế tài đối với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quyền tự do của công dân trong xã hội luôn gắn liền với trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ công dân. Không bao giờ tồn tại một thứ “tự do” đứng ngoài khuôn khổ pháp luật. Tự do ngôn luận càng không thể trở thành cái cớ cho việc phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật, kích động chống đối hay xâm phạm lợi ích quốc gia.

Sự việc 45 cá nhân có hành vi tương tác, chia sẻ các nội dung xấu độc trên không gian mạng bị Công an thành phố Huế mời làm việc một lần nữa cho thấy, trong kỷ nguyên số, quyền tự do ngôn luận luôn đi liền với trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm công dân. Mỗi lượt chia sẻ, bình luận hay bày tỏ cảm xúc trên không gian mạng tưởng chừng nhỏ bé nhưng đều có thể tạo ra tác động xã hội. Vì vậy, tỉnh táo trước thông tin sai lệch, nâng cao kỹ năng nhận diện các luận điệu xuyên tạc và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm không chỉ là cách tự bảo vệ mình, mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, bảo đảm ổn định xã hội và lợi ích quốc gia.

Trung Tín