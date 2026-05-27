Tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển từ hạ tầng giao thông giai đoạn 2026-2030

Ngày 27/5, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026-2030. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Ban quản lý dự án các khu vực.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 77.496,28 tỷ đồng. Trong đó, vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 là 10.445,631 tỷ đồng; vốn cho các dự án khởi công mới là 67.050,649 tỷ đồng. Theo địa bàn, nhu cầu vốn tập trung lớn tại ba khu vực trọng điểm gồm: Hòa Bình 32.747 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 27.155 tỷ đồng và Phú Thọ 7.147 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Văn bản số 5509/UBND-KT12 ngày 6/4/2026 của UBND tỉnh về dự kiến phân bổ nguồn lực, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 dành cho lĩnh vực giao thông hiện khoảng 10.481,46 tỷ đồng. Trước thực tế nhu cầu vốn lớn hơn nhiều so với khả năng cân đối, Sở Xây dựng đề xuất ưu tiên bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án chuyển tiếp; nguồn vốn còn lại tập trung cho các công trình giao thông trọng điểm, có tính liên kết vùng, liên tỉnh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên trong việc lập danh mục đầu tư. Nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng: Việc xây dựng kế hoạch phải rà soát thật kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp tuyệt đối với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phát huy hiệu quả hạ tầng giao thông gắn với việc khai thác lợi thế của các địa phương sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, hội nghị cũng dành nhiều thời gian tranh luận, làm rõ tính cấp bách và lộ trình triển khai của từng dự án cụ thể, quyết tâm không đầu tư dàn trải, đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư công đều phát huy hiệu quả cao nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Hạ tầng giao thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là “chìa khóa” để mở rộng không gian phát triển, tăng cường tính liên kết vùng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát kỹ tính khả thi, sự phù hợp quy hoạch của từng dự án. Danh mục đầu tư phải xác định rõ thứ tự ưu tiên, trước hết là bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp để sớm đưa vào khai thác; tiếp theo là các dự án trục chính kết nối liên vùng, liên tỉnh, kết nối trung tâm kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch và các vùng còn khó khăn. Đồng chí giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, cân đối nguồn lực, tham mưu phương án tài chính phù hợp, bảo đảm tính bền vững của nguồn vốn đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng sớm hoàn thiện hồ sơ, tờ trình để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Đinh Vũ