Khảo sát trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

Ngày 27/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị khảo sát trực tuyến sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp tới điểm cầu các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Gia Lai, Điện Biên và Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Phú Thọ.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết, từ ngày 1/7/2025, mô hình mới của hệ thống chính trị được vận hành. Theo cấu trúc mới, hệ thống chính trị vận hành xuyên suốt đến cấp xã dựa trên bốn trục cốt lõi, gồm: Các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đi đôi với cấu trúc khung này là việc phân định nhiệm vụ và ủy quyền thủ tục hành chính theo từng cấp.

Trên cơ sở những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình triển khai, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương tập trung trao đổi, đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong thực tiễn tổ chức thực hiện. Qua đó, làm cơ sở để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến.

Đối với Phú Thọ, sau sáp nhập, tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,38 km2, quy mô dân số trên 4 triệu người; giáp các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Ninh Bình và Thủ đô Hà Nội. Toàn tỉnh hiện có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 2.185 tổ chức cơ sở Đảng với tổng số hơn 259 nghìn đảng viên.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã báo cáo những kết quả nổi bật của tỉnh Phú Thọ sau quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm triển khai mô hình, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tỉnh luôn bám sát, quán triệt đầy đủ và triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương; đặc biệt là các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được gắn chặt với kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Bộ máy mới được kiện toàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; trang thiết bị, trụ sở làm việc được bảo đảm. Việc phân cấp, phân quyền được triển khai thực chất, mạnh mẽ, phát huy vai trò cấp cơ sở. Công tác cán bộ được triển khai linh hoạt: Đội ngũ cán bộ, công chức được phân công tương đối hợp lý, dần ổn định tư tưởng, tích cực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mới. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng quan trọng cho vận hành mô hình mới và tăng trưởng “hai con số”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác tổ chức Đảng, đảng viên cũng như chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sáp nhập. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương sau khi thực hiện sáp nhập.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kết quả đạt được sau quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành mô hình trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận một số kết quả đạt được của các địa phương cũng như những vấn đề còn khó khăn, cần tập trung giải quyết trong giai đoạn tới.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quán triệt, bám sát các chủ trương, định hướng và nội dung hướng dẫn của Trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện báo cáo, gửi về cơ quan cấp trên để tổng hợp, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung thể chế trong thời gian tới.

Đức Anh