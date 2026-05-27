Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với đánh giá KPI cán bộ

Đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi chủ trì hội nghị ngày 27/5 nghe các sở, ban, ngành báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của các Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng vốn bố trí năm 2026 toàn tỉnh là hơn 9.853 tỷ đồng; trong đó, vốn bố trí cho 3 Ban QLDA khu vực chiếm đến 93,1% toàn tỉnh (tương đương 9.176,689 tỷ đồng). Tính đến hết ngày 25/5/2026, 3 Ban QLDA đã giải ngân trên 1.053 tỷ đồng, đạt 11,5% kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Đến ngày 25/5/2026, có 36 dự án khởi công mới được bố trí từ nguồn kế hoạch năm 2026 và nguồn vượt thu năm 2025. Trong đó, có 23 dự án đã thẩm định xong chủ trương đầu tư; 3 dự án đã phê duyệt và chủ đầu tư đang tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; 11 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang triển khai hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt dự án.

Đối với 7 dự án đã thẩm định xong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đang hoàn thiện quy trình trình Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để đảm bảo điều kiện phê duyệt.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo chi tiết về tiến độ giải ngân của 3 Ban QLDA khu vực.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Ban QLDA khu vực đã báo cáo phương án phân công nhiệm vụ, đồng thời, thẳng thắn phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân, đề xuất các giải pháp nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông hoan nghênh tinh thần thẳng thắn của các ngành, địa phương, Ban QLDA các khu vực, đồng thời nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo Thông báo số 280/TB-UBND ngày 04/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận phát biểu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn đất đắp.

Chia sẻ với những khó khăn mang tính đặc thù của các Ban QLDA khu vực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải thay đổi tư duy và cách thức làm việc; chủ động, linh hoạt phối hợp với các sở, ngành, địa phương để có giải pháp ứng phó cụ thể.

Phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí Phó Giám đốc, cán bộ phụ trách để giải quyết dứt điểm từng phần việc. Chủ động báo cáo với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Phú Thọ xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là thước đo và tiêu chí cốt lõi để áp dụng chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc (KPI) trong đánh giá năng lực cán bộ.

Tỉnh sẽ kiên quyết thay thế, điều chuyển những cán bộ không đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ chưa cao.

Để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Trong đó: Sở Tài chính, nghiên cứu, tham mưu phương án điều chuyển nguồn vốn giữa các dự án; tổng hợp các đề xuất điều chuyển vốn đối với các công trình không còn nhiệm vụ chi, hết khối lượng hoặc không đủ điều kiện thanh toán.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Ban QLDA tháo gỡ triệt để các khó khăn liên quan đến nguồn đất đắp phục vụ thi công.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với các dự án thiếu hồ sơ do quá trình bàn giao, sáp nhập, các Ban QLDA cần tập trung làm việc với các chủ đầu tư cũ để bàn giao hồ sơ trước ngày 30/5/2026. Khẩn trương xây dựng đường găng (biểu đồ Gantt) tiến độ, cập nhật tiến độ giải ngân hằng tuần gửi về Sở Tài chính tổng hợp.

Đối với công trình chuyển tiếp, mục tiêu đặt ra là: Đến 30/6/2026 giải ngân đạt ít nhất 50%; đến 30/9/2026 đạt từ 75% trở lên và đến 31/12/2026 phải hoàn thành 100% kế hoạch vốn. Song song với đó, phải hoàn thiện thủ tục để đảm bảo khởi công 36 dự án mới.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 3 khu vực trình bày kết quả, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công tại đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tích hợp nội dung đường găng tiến độ vào việc xây dựng KPI giải ngân trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và ý kiến của Bộ Tài chính nhằm đôn đốc các chủ đầu tư.

Các sở, ban, ngành thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các chủ đầu tư, Ban QLDA, UBND các xã, phường tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền. Đơn vị nào chậm trễ hướng dẫn gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Kho bạc Nhà nước khu vực VIII chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thủ tục thanh toán; ưu tiên giải ngân điện tử trên nền tảng số; đảm bảo thanh toán cho các dự án có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 3 ngày làm việc, không để dồn ứ vào cuối năm.

UBND các xã, phường và Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chính sách đền bù; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu dân cư, tái định cư theo quy hoạch để sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công.

Đinh Vũ