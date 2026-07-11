Lạc Sơn phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Lạc Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao cả về số lượng và chất lượng đảng viên mới. Đặc biệt, xã chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú ở khu vực nông thôn, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Chi bộ Trường mầm non Hoa Hồng tổ chức lễ kết nạp đảng viên.

Năm 2026, Đảng bộ xã Lạc Sơn được giao chỉ tiêu kết nạp 52 đảng viên mới. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng chi bộ, yêu cầu rà soát nguồn phát triển đảng viên gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa bàn, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến của đoàn viên, hội viên và quần chúng ưu tú trong giai đoạn mới.

Đảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong việc phát hiện, giới thiệu những nhân tố tích cực. Cùng với việc tạo nguồn từ lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể, xã quan tâm phát hiện những cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, giáo viên, công chức, cán bộ thôn, dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và những người có nhiều đóng góp cho phong trào địa phương để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Công tác thẩm tra, xác minh, bồi dưỡng nhận thức về Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 22 đảng viên mới, đạt khoảng 42,3% kế hoạch năm, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Các đảng viên mới đều được phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên chính thức.

Một trong những điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Lạc Sơn là Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng. Cuối tháng 6 vừa qua, Chi bộ đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên năm 2026. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, đúng quy định Điều lệ Đảng, là niềm vinh dự đối với đảng viên mới, đồng thời khẳng định những nỗ lực của Chi bộ trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Hiện nay, Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng có 25 đảng viên, gồm 24 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị. Đồng chí Bùi Thị Xuân - Bí thư Chi bộ Trường mầm non Hoa Hồng cho biết: "Công tác phát triển đảng viên luôn được Chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi không đặt nặng số lượng mà coi trọng chất lượng, lựa chọn những quần chúng thật sự tiêu biểu để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp. Mỗi đảng viên mới sẽ là nhân tố tích cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh."

Được kết nạp Đảng trong dịp này, cô giáo Hà Thị Quỳnh xúc động chia sẻ: "Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự và cũng là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác của tôi. Tôi sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường và tích cực đóng góp xây dựng chi bộ vững mạnh."

Bên cạnh kết quả, Đảng bộ xã xác định công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn khi nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa. Vì vậy, xã sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tạo nguồn, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú; quan tâm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ngay từ cơ sở, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 52 đảng viên mới trong năm 2026.

Đồng chí Hoàng Đức Chính - Bí thư Đảng ủy xã Lạc Sơn cho biết: "Phát triển đảng viên không chỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu mà quan trọng hơn là xây dựng đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và tâm huyết với địa phương. Chúng tôi chú trọng chất lượng đảng viên mới, gắn công tác phát triển Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.”

Với quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, việc chú trọng phát triển đảng viên của xã Lạc Sơn không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.

Đinh Thắng