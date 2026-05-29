Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I thành công tốt đẹp

Ngày 29/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng 245 đại biểu chính thức đại diện cho hàng trăm nghìn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, tỉnh Hòa Bình lần thứ VII giai đoạn 2024-2026. Báo cáo cho thấy, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh niên.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được chú trọng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai sâu rộng. Các cấp bộ Hội duy trì hiệu quả các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức nhiều cuộc thi, diễn đàn sáng tạo, khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tham gia chương trình OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều kết quả nổi bật. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả của 1.340 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của 6.891 đoàn viên, thanh niên; thành lập 115 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cài đặt ứng dụng VNeID, tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai rộng khắp với nhiều công trình, phần việc thiết thực như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong giai đoạn 2024-2026, các cấp Hội đã kết nạp hơn 156 nghìn hội viên mới; giới thiệu 1.682 hội viên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhiều mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích được thành lập, góp phần đa dạng hóa hình thức tập hợp thanh niên.

Các đồng chí ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp bộ Hội và thanh niên toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên; xây dựng lớp thanh niên Phú Thọ thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, tri thức, kỹ năng và tinh thần hội nhập. Tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế tư nhân và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn vững mạnh, tiên phong, chí công vô tư, lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả, là tấm gương sáng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên, đủ năng lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương bầu 55 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029; hiệp thương bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Thọ được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2029.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026-2029 với 10 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; thống nhất khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Phú Thọ khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - vững bước trong kỷ nguyên mới”.

Với khí thế mới và quyết tâm mới, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 đã thành công tốt đẹp, tạo động lực quan trọng để tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Lê Minh