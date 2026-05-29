Phú Thọ phê duyệt Đề án xét thăng hạng giáo viên từ hạng III lên hạng II

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2026.

Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Sau hợp nhất, ngành Giáo dục Phú Thọ có 1.978 cơ sở giáo dục từ mầm non đến giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với trên 1 triệu học sinh, sinh viên; quy mô thuộc nhóm lớn của cả nước. Toàn tỉnh có 58.680 cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học (không bao gồm giáo dục nghề nghiệp).

Hiện cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên cơ bản được hình thành theo quy định, trong đó giáo viên hạng I chiếm 1,25%; hạng II chiếm 45,39%; hạng III chiếm 53,36%. Tuy nhiên, ở một số bậc học vẫn còn mất cân đối, nhất là bậc THPT khi giáo viên hạng III chiếm trên 75%, còn hạng I chỉ đạt 0,19%.

Công tác xét thăng hạng CDNN giáo viên được triển khai nghiêm túc, minh bạch, đúng quy định; góp phần bảo đảm quyền lợi, tạo động lực phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo. Đội ngũ giáo viên tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Theo kế hoạch, kỳ xét thăng hạng dự kiến được triển khai từ tháng 5 - 12/2026. Việc xét thăng hạng sẽ thực hiện theo vị trí việc làm, cơ cấu CDNN và nhu cầu thực tế của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm khách quan, công khai, đúng tiêu chuẩn, đúng chỉ tiêu và đúng người.

Theo Đề án, tổng số giáo viên giữ CDNN hạng I và hạng II tại mỗi cơ sở giáo dục sau khi xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II tối đa không quá 50% (không tính cán bộ quản lý). Chỉ tổ chức xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II đối với các đơn vị có tổng tỷ lệ viên chức giáo viên giữ CDNN hạng I và hạng II dưới 50%.

Việc xét thăng hạng nhằm tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Giáo dục; đồng thời lựa chọn đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thông qua xét thăng hạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đội ngũ giáo viên chủ động học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Hiền Mai


Chung tay chăm sóc, giáo dục trẻ em

2026-05-29 09:28:00

baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, xã Cẩm Khê đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo...

