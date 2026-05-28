Vận động dừng hát karaoke để học sinh ôn thi lớp 10

Đang là tuần cao điểm, “tháng củ mật” của các sĩ tử sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phường ở TP.HCM cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng hát karaoke, tắt “loa kẹo kéo” sớm để học sinh tập trung ôn bài.

Cháu rớt lớp 10 là “tới công chuyện”

“Chú rớt nhịp không sao, cháu rớt lớp 10 là”tới công chuyện" nha. Tháng củ mật của các sĩ tử lớp 10 tới rồi. Cả xóm ráng nhịn hát vài bữa, tắt loa kẹo kéo sớm để tụi nhỏ học bài nha mấy anh chị ơi. Chứ hát phiêu quá lỡ xe công an phường chạy ngang “chở” cái loa đi uống trà đêm thì bớt vui à nghen. Bà con Tân Hưng cùng chung tay giữ gìn sự yên tĩnh cho mầm non tương lai nha", nội dung bài đăng, đi kèm video một công an viên trao đổi cùng người dân (dựng bằng công cụ trí tuệ nhân tạo - AI) của Công an P.Tân Hưng (Công an TP.HCM) hôm 24.5 thu hút sự quan tâm của người dân.

Video clip tuyên truyền, vận động người dân tạm dừng hát karaoke để sĩ tử tập trung ôn thi lớp 10 của Công an P.Tân Hưng, TP.HCM.

Trong video, nội dung tuyên truyền được thực hiện sinh động, vừa như một lời tâm tình với nhiều thông tin: "Xin chào bà con P.Tân Hưng. Dạo này đi tuần đêm, anh phát hiện ra nhiều giọng ca vàng xóm mình ẩn dật. Đam mê nghệ thuật là tốt, nhưng mà mấy anh mấy chị ơi mình rớt nhịp thì không sao, chứ mấy đứa nhỏ xóm mình mà rớt lớp 10 một cái thì cả nhà mất ngủ tới sáng luôn. Sắp tới kỳ thi tuyển sinh rồi, các sĩ tử đang cày ngày cày đêm ốm nhom ốm nhách, đang ngồi luyện hằng đẳng thức rồi thơ Tố Hữu, mà nghe hàng xóm gào “Đắp mộ cuộc tình”, “Vùng lá me bay” ở công suất tối đa, thì chữ nghĩa rớt ra cửa sổ hết trơn". Video của Công an P.Tân Hưng vận động bà con với nhiều câu dễ thương như: "Năn nỉ bà con mình tém tém đam mê lại xíu. Cất loa, tắt mic, mình dưỡng giọng vài tuần, chờ tụi nhỏ thi đậu cấp 3 xong, mình mở liveshow ăn mừng luôn một thể, chứ cứ ầm ĩ lúc 11, 12 giờ đêm vừa tốn hơi mệt người, vừa mất công hàng xóm réo gọi tên, bị khiêng giàn loa về phường cất giùm. Ráng nhịn hát chút xíu cho tụi nhỏ thi tốt nha. Yêu thương".

Giúp học sinh có môi trường thuận lợi nhất để ôn tập

Ngày 26/5, chia sẻ với PV Thanh Niên, thượng úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Tổ an ninh, phụ trách giáo dục, Công an P.Tân Hưng, cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM các năm qua luôn căng thẳng, là quan tâm hàng đầu của rất nhiều gia đình, trường học, các em học sinh (HS). Năm nay cũng là năm đầu tiên thi tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM sau sáp nhập, số lượng thí sinh (TS) đông hơn, tỷ lệ chọi vào các trường tốp đầu căng thẳng, nên tâm lý chung của phụ huynh và HS đến thời điểm này rất âu lo. Phần lớn ai cũng mong con em mình có một suất học lớp 10 trường công lập, môi trường học tập phù hợp với năng lực học.

Video tuyên truyền của Công an P.Tân Hưng, dựng bằng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), thu hút sự quan tâm của người dân.

Thượng úy Phương Anh cho hay trên địa bàn P.Tân Hưng năm nay có 1.305 sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các em đến từ 3 trường THCS công lập là Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Quốc Tuấn và một số trường ngoài công lập, trường quốc tế trên địa bàn. Do đó, theo tinh thần chỉ đạo chung của toàn thành phố và địa phương, ưu tiên mọi nguồn lực, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho sĩ tử trước các kỳ thi quan trọng như thi tuyển sinh vào lớp 10, nội dung tuyên truyền của Công an P.Tân Hưng vận động bà con tạm dừng hát karaoke, tắt loa kẹo kéo, nhằm giúp các em HS có môi trường thuận lợi nhất để ôn tập, đạt kết quả tốt.

Thượng úy Nguyễn Trần Bình Minh, cán bộ Tổ an ninh, phụ trách công tác tuyên truyền, Công an P.Tân Hưng, cho biết fanpage Công an phường được xây dựng, vận hành khoảng hơn 1 năm qua và đang được đổi mới với nhiều hình thức tuyên truyền, vận động tới bà con.

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền bằng văn bản, đơn vị xây dựng các video bằng công cụ AI, thông điệp gần gũi, để tiếp cận rộng rãi tới người dân hơn, nhờ đó tăng hiệu quả truyền thông. Bài đăng của fanpage Công an P.Tân Hưng vận động bà con "ráng nhịn hát xíu cho tụi nhỏ thi tốt" đến nay đã đạt hơn 11.000 lượt xem, nhiều bình luận cảm ơn đến từ phụ huynh, các em HS. "Chúc tất cả các em HS bình tĩnh, tự tin, thi tốt, đạt kết quả ưng ý nhất tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Mong các gia đình, các bậc phụ huynh cùng tự tin, đồng hành với con em mình", thượng úy Bình Minh và thượng úy Phương Anh gửi thông điệp tới các HS, thông qua Báo Thanh Niên.

Nhiều phường, xã đồng hành sĩ tử mùa thi

Cùng với tuyên truyền qua mạng xã hội, trong thời gian này, nhiều địa phương ở TP.HCM như P.Chánh Hưng, P.Tân Mỹ, cơ quan chức năng cùng tuyên truyền trực tiếp, vận động, nhắc nhở người dân hạn chế tiếng ồn, tạm dừng hát karaoke nơi công cộng, khu dân cư nơi công cộng gây tiếng ồn ảnh hưởng tới sinh hoạt của người khác, để sĩ tử tập trung ôn thi.

Ông Dương Văn Dân, Phó chủ tịch UBND P.Chánh Hưng, cho biết trong cuộc họp chiều 27.5 cũng triển khai, phối hợp cùng lực lượng công an phường, trưởng các khu phố nhắc nhở, vận động người dân không gây ồn ào, mất trật tự ở khu dân cư, nơi công cộng. Điều này vừa tuân thủ Nghị định 282/2025 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội; vừa để TS tập trung ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2.6 được tốt nhất.

Trước đó, từ ngày 8.5, UBND xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, đã ban hành công văn về việc tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HS tập trung ôn tập, chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ 2, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (diễn ra từ 10 - 12.6). Công an xã Mỏ Cày dẫn lại văn bản trên, đăng trên fanpage với nội dung: “Tạm thời cho dàn karaoke”nghỉ hè sớm" để các sĩ tử tập trung ôn thi. Ca hát có thể không cần nhớ lời vì đã có karaoke. Nhưng tụi nhỏ cần nhớ bài, với đống công thức. Bà con mình cùng hợp tác theo thông báo của UBND xã nha, giữ im lặng hôm nay để mai mốt còn ăn mừng kết quả thi của em cháu mình".

Theo công văn, xã Mỏ Cày đề nghị các cơ quan, đơn vị, trưởng ấp, các cơ sở kinh doanh hát với nhau, hộ gia đình, toàn thể người dân cùng nâng cao ý thức, hạn chế sử dụng các thiết bị phát âm thanh lớn trong thời gian HS ôn tập, thi cử. Còn các cơ sở karaoke, karaoke hộ gia đình đã có phòng cách âm, cần hoạt động đúng thời gian đăng ký, điều chỉnh âm lượng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng hộ dân xung quanh; các hộ gia đình tổ chức tiệc cưới, liên quan sử dụng âm lượng phù hợp trong thời gian phù hợp, bảo đảm văn minh, tránh ảnh hưởng tới học tập, nghỉ ngơi của HS và người dân...

Theo thanhnien.vn