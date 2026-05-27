Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Ngày 27/5, Trường Tiểu học Kim Xá (xã vĩnh An) tổ chức chuyên đề “Kỹ năng phòng chống đuối nước và thực hành kỹ năng tự nổi” cho toàn thể học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 học sinh thuộc 29 lớp ở cả hai cơ sở của nhà trường.

Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận nhiều nội dung thiết thực như: Nhận biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; các khu vực nguy hiểm cần tránh; quy tắc an toàn khi đi bơi; cách xử lý khi phát hiện người bị đuối nước; hướng dẫn mặc áo phao đúng cách và kỹ năng tự nổi cơ bản.

Phần lý thuyết được tổ chức sinh động dưới sân trường thông qua các tình huống kịch ngắn, trò chơi tương tác và hỏi - đáp trực tiếp, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời nâng cao khả năng phản xạ trong các tình huống thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành kỹ năng tự nổi dưới nước. Các em được hướng dẫn khởi động, làm quen với nước, điều hòa nhịp thở, giữ tư thế nổi an toàn và cách bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố. Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, nhà trường đã bố trí 1 bể lớn và 3 bể nhỏ phục vụ thực hành; đồng thời huy động huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm và lực lượng hỗ trợ tham gia hướng dẫn, giám sát học sinh.

Thông qua chuyên đề, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em biết tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, nhất là trong dịp nghỉ hè đang đến gần.

Thu Thủy