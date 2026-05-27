Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Ngày 27/5, Trường Tiểu học Kim Xá (xã vĩnh An) tổ chức chuyên đề “Kỹ năng phòng chống đuối nước và thực hành kỹ năng tự nổi” cho toàn thể học sinh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 học sinh thuộc 29 lớp ở cả hai cơ sở của nhà trường.

Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Chương trình chuyên đề “Kỹ năng phòng chống đuối nước và thực hành kỹ năng tự nổi” được tổ chức tại Trường Tiểu học Kim Xá với sự tham gia của đông đảo học sinh và giáo viên.

Tại chương trình, các em học sinh được tiếp cận nhiều nội dung thiết thực như: Nhận biết nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; các khu vực nguy hiểm cần tránh; quy tắc an toàn khi đi bơi; cách xử lý khi phát hiện người bị đuối nước; hướng dẫn mặc áo phao đúng cách và kỹ năng tự nổi cơ bản.

Phần lý thuyết được tổ chức sinh động dưới sân trường thông qua các tình huống kịch ngắn, trò chơi tương tác và hỏi - đáp trực tiếp, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời nâng cao khả năng phản xạ trong các tình huống thực tế.

Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Học sinh Trường Tiểu học Kim Xá hào hứng tham gia phần thực hành kỹ năng tự nổi dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên và giáo viên.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động thực hành kỹ năng tự nổi dưới nước. Các em được hướng dẫn khởi động, làm quen với nước, điều hòa nhịp thở, giữ tư thế nổi an toàn và cách bình tĩnh xử lý khi gặp sự cố. Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả, nhà trường đã bố trí 1 bể lớn và 3 bể nhỏ phục vụ thực hành; đồng thời huy động huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm và lực lượng hỗ trợ tham gia hướng dẫn, giám sát học sinh.

Thông qua chuyên đề, nhà trường mong muốn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh, giúp các em biết tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ bạn bè khi gặp tình huống nguy hiểm dưới nước, nhất là trong dịp nghỉ hè đang đến gần.

Gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Kim Xá được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước

Chương trình giúp học sinh nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước và ý thức bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Thu Thủy


Thu Thủy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh Phòng chống đuối nước trường Tiểu học Chương trình trang bị kỹ năng Nhà trường Tai nạn đuối nước Huấn luyện viên Xử lý tình huống
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vùng cao kiến tạo tương lai

Vùng cao kiến tạo tương lai
2026-05-27 07:57:00

baophutho.vn Giữa những dãy núi trập trùng của xã vùng cao Tân Sơn, tiếng học bài vang lên mỗi sớm mai như đang đánh thức khát vọng đổi thay trên miền đất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long