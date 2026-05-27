 Truyền hình

Người truyền lửa môn Lịch sử bằng công nghệ số

27/05/2026 14:43 GMT+7

baophutho.vn Chuyển đổi số trong giáo dục đang mở ra nhiều phương pháp dạy học hiệu quả. Tại Trường THPT Trần Phú, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích đã tạo dấu ấn với việc ứng dụng AI và công nghệ số vào giảng dạy môn Lịch sử, đồng thời lan tỏa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Mới đây, cô đã xuất sắc giành giải Nhất - Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi khu vực Vĩnh Phúc.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long