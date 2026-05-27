Vùng cao kiến tạo tương lai

Giữa những dãy núi trập trùng của xã vùng cao Tân Sơn, tiếng học bài vang lên mỗi sớm mai như đang đánh thức khát vọng đổi thay trên miền đất còn nhiều gian khó. Trên hành trình dựng xây vùng cao phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây hiểu rằng: Đầu tư cho giáo dục chính là gieo mầm cho tương lai. Bởi vậy, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, mở hướng kiến tạo tương lai cho vùng đất còn nhiều khó khăn...

Ban giám khảo Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng xã Tân Sơn năm 2026 đánh giá, chấm điểm các dự án tham gia.

Nghị quyết tạo đột phá

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Tân Sơn có diện tích hơn 118 km2, dân số trên 18 nghìn người. Địa bàn chủ yếu là đồi núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 86%, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, Đảng bộ, chính quyền xã xác định muốn vùng cao phát triển bền vững thì trước hết phải đầu tư cho con người. Cùng với triển khai các chương trình phát triển kinh tế, tạo sinh kế, hoàn thiện hạ tầng, Tân Sơn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng thế hệ công dân vùng cao có tri thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên để góp phần dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 55-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Hà Thanh Ngữ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc. Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chúng tôi xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, công bằng, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới...”.

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều mục tiêu cụ thể: Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; giữ vững 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; từng bước xóa các điểm trường lẻ; nâng cao tỷ lệ học sinh vào THPT công lập; chú trọng chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những mục tiêu ấy không chỉ là nhiệm vụ mà là quyết tâm chính trị, niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Tân Sơn về một tương lai mới của vùng cao - nơi con em được học tập trong điều kiện ngày càng tốt hơn, có cơ hội vươn lên bằng tri thức để thay đổi cuộc sống.

Cô giáo Trần Khánh Ngọc - giáo viên Ngữ văn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tân Sơn luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tri thức bén rễ vùng cao

Đã hơn một tháng trôi qua nhưng nhớ lại khoảnh khắc được vinh danh tại Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, cô giáo Trần Khánh Ngọc - giáo viên Ngữ văn Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tân Sơn vẫn không giấu được niềm vui, tự hào. “Được lựa chọn tham gia hội thi, em vừa vui, vừa áp lực, bởi điều kiện dạy và học ở địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn hơn so với các địa phương thuận lợi. Việc may mắn đạt giải Nhì giúp em thêm tự tin tiếp tục nỗ lực, cố gắng gắn bó với nghề...”, cô Ngọc chia sẻ.

Niềm vui của cô giáo trẻ cũng là niềm tự hào chung của tập thể nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Đức Thịnh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở các thôn bản đặc biệt khó khăn nên điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, bằng tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, trường đã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm học 2025 - 2026, nhà trường đạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp xã, cấp tỉnh; đạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh và giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.

Cùng với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Tân Sơn, chất lượng giáo dục toàn xã thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét. Hiện xã có 10 trường học với 157 lớp; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn mức độ 2. Từ những lớp học còn nhiều khó khăn, học sinh Tân Sơn đang từng bước khẳng định năng lực ở các sân chơi trí tuệ. Năm học 2025 - 2026, học sinh Tân Sơn đạt 31 giải học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; nhiều giải cao tại các kỳ thi IOE, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Violympic Toán trên Internet. Đặc biệt, ở các sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, học sinh vùng cao Tân Sơn đã khẳng định năng lực không thua kém học sinh miền xuôi với với 1 giải Khuyến khích Olimpic tiếng Anh trên Internet (IOE); 12 giải Violimpic Toán trên Internet, trong đó có 1 giải Bạc, 1 giải Đồng...

Kết quả trên không chỉ phản ánh sự nỗ lực của ngành giáo dục, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong chăm lo sự nghiệp “trồng người”. Ông Nguyễn Tiến Như Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Sơn cho biết: Thời gian chưa dài nhưng Nghị quyết chuyên đề số 55-NQ/ĐU về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Tân Sơn giai đoạn 2025 - 2030 đã thực sự đi vào cuộc sống, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của giáo dục; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp và khởi nghiệp cho học sinh. Cùng với đó, xã tiếp tục phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm lo sự nghiệp giáo dục; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo động lực lan tỏa phong trào dạy tốt - học tốt.

Từ những lớp học nơi lưng chừng núi, từ ánh mắt háo hức của những học sinh người Mường, người Dao, từ sự tận tâm của các thầy cô giáo trẻ đang ngày đêm bám bản, bám làng, một tương lai mới đang dần hình thành trên vùng đất khó Tân Sơn. Trên hành trình đổi thay của vùng cao Tân Sơn hôm nay, những lớp học sáng đèn giữa núi rừng không chỉ gieo con chữ mà còn đang thắp lên niềm tin về một tương lai phát triển bền vững, nơi tri thức trở thành động lực để đồng bào tự tin vươn lên bằng nội lực của chính mình.

Hà Phương