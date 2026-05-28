Trường Tiểu học Tân Dân tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2025 - 2026

Sáng 28/5, Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026, tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc và chia tay học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

Hội cha mẹ học sinh khối 5 tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Tân Dân có 36 lớp với 1.602 học sinh. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác dạy và học. Toàn trường có 1.598 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 99,7%; 340 học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 100%.

Không chỉ duy trì chất lượng giáo dục toàn diện, học sinh nhà trường còn ghi dấu ấn tại nhiều sân chơi trí tuệ, năng khiếu trong nước và quốc tế. Tại các cuộc thi Toán quốc tế Bebras, Trạng Nguyên Tiếng Việt, IOE..., học sinh Trường Tiểu học Tân Dân đã giành hơn 2.000 giải cấp trường, 691 giải cấp phường, 607 giải cấp tỉnh, 15 giải cấp quốc gia cùng 174 giải quốc tế và khu vực.

Ban Giám hiệu nhà trường trao phần thưởng tặng các học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2025 - 2026.

Nổi bật trong số đó là em Vương Minh Châu, học sinh lớp 5A với thành tích Huy chương Bạc Toán quốc tế Bebras, Huy chương Vàng cấp quốc gia IOE và giải Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh. Em Hà Hoàng Yến, học sinh lớp 5C giành Huy chương Vàng cấp quốc gia IOE với số điểm tuyệt đối 2.000 điểm, đồng thời được vinh danh là học sinh lớp 5 có điểm số cao nhất toàn quốc.

Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương các giáo viên có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học năm học 2025-2026.

Song song với nhiệm vụ học tập, các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi được nhà trường triển khai sôi nổi, thiết thực theo từng chủ điểm của năm học. Qua đó góp phần giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc cho học sinh.

Các thầy, cô Trường Tiểu học Tân Dân khép lại năm học thành công với nhiều dấu ấn đáng tự hào.

Tại buổi lễ, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; tổ chức chia tay học sinh lớp 5.

Quang cảnh buổi lễ tổng kết.

Lê Minh