Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành

Đa số địa phương dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 6, số ít như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh đến nửa cuối tháng 7.

Học sinh Nghệ An dự kiến biết kết quả sớm nhất, vào 4/6, tức chỉ hơn một tuần sau kỳ thi. Kế đó là Quảng Trị (ngày 6/6) và Lai Châu (7/6).

Nhiều địa phương khác công bố điểm thi lớp 10 sau đó vài ngày, gồm Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình... Nhóm này đều tổ chức thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

Một số tỉnh, thành tổ chức vào cuối tháng 6 thường công bố kết quả trong tháng 7, như Cần Thơ, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Long.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành như sau:

TT

Địa phương

Lịch thi

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn

1

An Giang

2-3/6

18/7

2

Bắc Ninh

26-28/5

Trước 15/6

3

Cà Mau

26-28/6

Trường chuyên: 6/7

PTDTNT: 27/7

Còn lại: 18/7

4

Cao Bằng

2-4/7

-

5

Cần Thơ

29/6-1/7

14-17/7

6

Đà Nẵng

23-25/5

Chậm nhất 10/6

7

Đăk Lăk

1-2/6

Trước 25/6

8

Đồng Nai

28-29/5

10/6

9

Đồng Tháp

27-28/5

Trước 31/7

10

Điện Biên

25-26/5

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6

Trường THPT PNDTNT: Trước 17/6

Còn lại: Trước 18/6

11

Gia Lai

27-28/6

6/7

12

Hà Nội

30/5-1/6

19-22/6

13

Hải Phòng

31/5-2/6

Chậm nhất 19/6

14

Hà Tĩnh

25-26/5

Trước 11/6

15

Hưng Yên

25-26/5

Trước 10/6

16

Lào Cai

27-29/5

Trước 10/6

17

Lai Châu

25-26/5

7/6

18

Lạng Sơn

26-28/5

18-25/6

19

Lâm Đồng

2-4/7

Trước 31/7

20

Khánh Hòa

28-29/5

Trước 30/6

21

Nghệ An

25-28/5

4/6

22

Ninh Bình

23-25/5

Chậm nhất 8/6

23

Phú Thọ

1-3/6

Trước 31/7

24

Quảng Ninh

23-25/6

25/7

25

Quảng Trị

26-27/5

6/6

26

Quảng Ngãi

31/5-2/6

Trước 20/6

27

Sơn La

1-2/6

4-15/7

28

Tây Ninh

2-3/6

20/7

29

Thái Nguyên

27-29/5

Trước 2/7

30

Thanh Hóa

5-6/6

Trước 31/7

31

TP HCM

1-2/6

-

32

TP Huế

27-29/5

Cuối tháng 6 - đầu tháng 7

33

Tuyên Quang

27-28/5

Trước 20/7

34

Vĩnh Long

2-3/7

Trước 24/7

Năm nay, đa số địa phương đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần so với các năm, vào cuối tháng 5, để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6). Với môn thứ ba, chỉ Tuyên Quang chọn Khoa học Tự nhiên; Cà Mau, Lâm Đồng và Vĩnh Long xét tuyển; còn lại đều thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 được công bố đồng thời. Thông thường, các địa phương tuyển sinh đầu cấp xong trước 31/7.

Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành

Thí sinh thi lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 25/5. Ảnh: Thanh Hằng

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Tốt nghiệp THPT Công bố điểm thi Điểm chuẩn địa phương Tháng 7 Cần thơ Cà mau Quảng ninh An giang Tuyển sinh đầu cấp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vùng cao kiến tạo tương lai

Vùng cao kiến tạo tương lai
2026-05-27 07:57:00

baophutho.vn Giữa những dãy núi trập trùng của xã vùng cao Tân Sơn, tiếng học bài vang lên mỗi sớm mai như đang đánh thức khát vọng đổi thay trên miền đất...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long