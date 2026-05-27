Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 của 34 tỉnh, thành

Đa số địa phương dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 6, số ít như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh đến nửa cuối tháng 7.
Học sinh Nghệ An dự kiến biết kết quả sớm nhất, vào 4/6, tức chỉ hơn một tuần sau kỳ thi. Kế đó là Quảng Trị (ngày 6/6) và Lai Châu (7/6).
Nhiều địa phương khác công bố điểm thi lớp 10 sau đó vài ngày, gồm Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình... Nhóm này đều tổ chức thi vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.
Một số tỉnh, thành tổ chức vào cuối tháng 6 thường công bố kết quả trong tháng 7, như Cần Thơ, Gia Lai, Lâm Đồng, Vĩnh Long.
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành như sau:
TT
Địa phương
Lịch thi
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn
1
An Giang
2-3/6
18/7
2
Bắc Ninh
26-28/5
Trước 15/6
3
Cà Mau
26-28/6
Trường chuyên: 6/7
PTDTNT: 27/7
Còn lại: 18/7
4
Cao Bằng
2-4/7
-
5
Cần Thơ
29/6-1/7
14-17/7
6
Đà Nẵng
23-25/5
Chậm nhất 10/6
7
Đăk Lăk
1-2/6
Trước 25/6
8
Đồng Nai
28-29/5
10/6
9
Đồng Tháp
27-28/5
Trước 31/7
10
Điện Biên
25-26/5
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Trước 16/6
Trường THPT PNDTNT: Trước 17/6
Còn lại: Trước 18/6
11
Gia Lai
27-28/6
6/7
12
Hà Nội
30/5-1/6
19-22/6
13
Hải Phòng
31/5-2/6
Chậm nhất 19/6
14
Hà Tĩnh
25-26/5
Trước 11/6
15
Hưng Yên
25-26/5
Trước 10/6
16
Lào Cai
27-29/5
Trước 10/6
17
Lai Châu
25-26/5
7/6
18
Lạng Sơn
26-28/5
18-25/6
19
Lâm Đồng
2-4/7
Trước 31/7
20
Khánh Hòa
28-29/5
Trước 30/6
21
Nghệ An
25-28/5
4/6
22
Ninh Bình
23-25/5
Chậm nhất 8/6
23
Phú Thọ
1-3/6
Trước 31/7
24
Quảng Ninh
23-25/6
25/7
25
Quảng Trị
26-27/5
6/6
26
Quảng Ngãi
31/5-2/6
Trước 20/6
27
Sơn La
1-2/6
4-15/7
28
Tây Ninh
2-3/6
20/7
29
Thái Nguyên
27-29/5
Trước 2/7
30
Thanh Hóa
5-6/6
Trước 31/7
31
TP HCM
1-2/6
-
32
TP Huế
27-29/5
Cuối tháng 6 - đầu tháng 7
33
Tuyên Quang
27-28/5
Trước 20/7
34
Vĩnh Long
2-3/7
Trước 24/7
Năm nay, đa số địa phương đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần so với các năm, vào cuối tháng 5, để tránh lịch thi tốt nghiệp THPT (11-12/6). Với môn thứ ba, chỉ Tuyên Quang chọn Khoa học Tự nhiên; Cà Mau, Lâm Đồng và Vĩnh Long xét tuyển; còn lại đều thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh).
Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 được công bố đồng thời. Thông thường, các địa phương tuyển sinh đầu cấp xong trước 31/7.
Thí sinh thi lớp 10 chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 25/5. Ảnh: Thanh Hằng
Theo vnexpress.net
