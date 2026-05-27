Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tổng kết năm học 2025-2026

Ngày 27/5, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026, đánh giá kết quả dạy và học, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

Ban Giám hiệu nhà trường trao giấy chứng nhận khen thưởng các học sinh xuất sắc đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Năm học 2025-2026, nhà trường có 40 lớp với 1.380 học sinh. Trong đó, tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện tốt đạt 100%; tỷ lệ học lực tốt đạt 92,17%. Toàn trường có 343 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, chiếm 24,86%; 929 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, chiếm 67,32%. Tỷ lệ lên lớp đạt 100%; 498/498 học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được nhà trường chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trường có 44 học sinh dự thi ở 10 môn và đạt 26 giải, gồm 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhà trường có 245 học sinh đạt giải.

Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Nhà trường có 5 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cả 5 dự án đều đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất. Trong năm học, 104 học sinh đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; 19 học sinh đạt chứng chỉ tại cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026.

Biểu dương, khen thưởng, trao học bổng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học.

Đội ngũ giáo viên tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn với nhiều thành tích nổi bật. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trường đạt 1 giải Nhất và 2 giải Nhì. Cán bộ, giáo viên nhà trường cũng tích cực tham gia các hội thảo, chuyên đề chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Bên cạnh công tác dạy và học, các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống, thiện nguyện, hướng nghiệp được triển khai sôi nổi, góp phần tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Lễ tổng kết diễn ra trong không khí trang trọng, đặc biệt với học sinh khối 12 trước khi chia tay thầy cô, mái trường để bước vào chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Hồng Duyên