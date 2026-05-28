Nâng chất lượng kỳ thi từ những giải pháp đồng bộ

Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra. Tại Phú Thọ, ngành giáo dục và đào tạo đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, siết chặt kỷ cương trường thi và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ công tác quản trị dữ liệu, bảo đảm an ninh kỳ thi đến sự đồng hành sát sao của giáo viên trong giai đoạn “nước rút”, tất cả đang hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và thực chất.

Chú trọng ôn thi, lấy học sinh làm trung tâm

Học sinh lớp 12, Trường THPT Thanh Sơn tích cực ôn thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là cánh cửa mở ra tương lai của hàng chục nghìn học sinh. Chính vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành quán triệt đầy đủ quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ và “Cẩm nang kỳ thi” tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, việc siết chặt kỷ luật trường thi càng được đặt ra cấp thiết.

Đề thi được xác định là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” nên mọi hành vi sử dụng điện thoại, thiết bị thu phát thông tin, công nghệ cao hay trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Cùng với đó, các địa phương, nhà trường đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực, viễn thông nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi với các phương án cụ thể.

Việc ôn tập cho học sinh được các nhà trường bám sát năng lực học sinh. Tại Trường THPT Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, 441 học sinh lớp 12 được phân loại năng lực ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp. Các tổ chuyên môn rà soát chương trình, củng cố kiến thức nền tảng, tăng cường luyện đề và rèn kỹ năng làm bài. Điểm đáng chú ý là công tác ôn tập được gắn với đánh giá năng lực thực tế của học sinh. Nhà trường đã tổ chức 5 đợt khảo sát chất lượng để kịp thời điều chỉnh phương pháp giảng dạy và hỗ trợ học sinh còn hạn chế kiến thức.

Thầy giáo Bùi Vĩnh Tuy - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Sơn cho biết, nhà trường xác định công tác ôn thi phải bám sát năng lực học sinh, tránh tạo áp lực không cần thiết nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng. Vì vậy, các tổ chuyên môn thường xuyên rà soát kết quả học tập để tăng cường hỗ trợ học sinh còn hạn chế kiến thức; đồng thời phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc đồng hành, động viên học sinh giai đoạn cuối cấp.

Trường THPT Thanh Sơn còn quan tâm hỗ trợ tâm lý cho học sinh trong giai đoạn nước rút. Nhiều giáo viên dành thêm thời gian ngoài giờ để hỗ trợ học sinh yếu; các giờ ôn tập tăng tính tương giúp học sinh chủ động trao đổi, giải quyết các dạng bài thường gặp trong đề thi.

Không để học sinh khó khăn bị bỏ lại phía sau

Trường THPT Quế Lâm ôn tập cho học sinh lớp 12 theo hướng phân hóa, bám sát năng lực học sinh.

Tại Trường THPT Quế Lâm, xã Tây Cốc, công tác ôn thi được triển khai từ sớm theo hướng phân hóa, tăng ứng dụng công nghệ và siết chặt quản trị dữ liệu thi. Năm 2026, điểm thi Trường THPT Quế Lâm có 299 thí sinh đăng ký dự thi, đều là học sinh lớp 12 hệ THPT. Nhà trường chủ động xây dựng phương án ôn tập, quản lý hồ sơ và chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi theo đúng quy định.

Một số tiết ôn tập cuối năm được tổ chức theo hình thức giao bài trực tuyến nhằm giúp học sinh chủ động củng cố kiến thức, đồng thời hỗ trợ giáo viên theo dõi tiến độ học tập và phân loại năng lực học sinh sát thực tế hơn. Thầy giáo Phạm Hồng Kỳ, Hiệu trưởng Trường THPT Quế Lâm chia sẻ, công tác ôn thi tốt nghiệp THPT không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm mà còn phản ánh chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy, quá trình ôn tập được theo dõi thường xuyên để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy học; đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ năng làm bài cho học sinh. Trường THPT Quế Lâm quan tâm đến học sinh ở xa và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo thống kê, có 40 học sinh phải đi qua đò sông Chảy để đến điểm thi; 17 học sinh ở cách trường từ 13-17km; 1 học sinh thuộc hộ nghèo, 8 học sinh thuộc diện cận nghèo và 7 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Theo đồng chí Phạm Hồng Kỳ, việc bảo đảm điều kiện dự thi cho học sinh, nhất là học sinh ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, được nhà trường đặc biệt quan tâm, không để học sinh gặp trở ngại trong quá trình tham gia kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh dự kiến bố trí 110 điểm thi với khoảng 1.962 phòng thi, 48.185 thí sinh đăng ký dự thi; huy động trên 7.100 cán bộ, giáo viên, lực lượng tham gia làm công tác thi. Khối lượng công việc rất lớn nhưng từ sự chủ động của ngành giáo dục đến tinh thần trách nhiệm của từng nhà trường, giáo viên đang tạo nên nền tảng quan trọng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.

Điều đáng ghi nhận hơn cả là cách mà ngành giáo dục Phú Thọ đang chuyển từ tư duy “thi cử” sang tư duy “đồng hành cùng học sinh”. Không chạy theo thành tích hình thức, không tạo áp lực cực đoan, thay vào đó là sự quan tâm toàn diện từ kiến thức, kỹ năng đến tâm lý và điều kiện dự thi.

Với sự chủ động của ngành giáo dục, sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, bài bản và thực chất. Những giải pháp được thực hiện thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi học tập cho mọi học sinh, nhất là học sinh vùng khó khăn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, quyết tâm đạt kết quả cao.

Hạnh Thúy