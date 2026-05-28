Nữ sinh chuyên Pháp chinh phục SAT tuyệt đối 1600/1600

Thành tích SAT tuyệt đối 1600/1600 của em Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã gây ấn tượng với thầy cô và học sinh trong toàn trường.

Em Nguyễn Hà Linh (bên phải ảnh), học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chụp ảnh cùng cô giáo Nguyễn Thị Yên.

SAT là kỳ thi chuẩn hóa quốc tế được nhiều trường đại học trên thế giới sử dụng trong quá trình xét tuyển. Bài thi đánh giá năng lực đọc hiểu, viết học thuật và toán học của học sinh theo thang điểm tối đa 1600.

Để đạt mức điểm tuyệt đối, thí sinh không chỉ cần nền tảng kiến thức vững chắc mà còn phải có khả năng tư duy logic, kỹ năng quản lý thời gian và sự kiên trì trong quá trình ôn luyện.

Không chỉ nổi bật với SAT, em Hà Linh còn đạt IELTS 8.0 và sở hữu chứng chỉ DELF B2 tiếng Pháp. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Pháp, em liên tiếp đạt giải Ba lớp 10, giải Nhì lớp 11 và giải Nhì vượt cấp lớp 12. Thành tích học tập ấn tượng ấy là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê đặc biệt dành cho ngoại ngữ.

Cô giáo Nguyễn Thị Yên, giáo viên môn Tiếng Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thông tin: Em Hà Linh là học sinh chăm chỉ, cầu tiến và luôn có tinh thần tự học rất cao. Điều đáng quý ở Hà Linh không chỉ là năng lực học tập nổi bật mà còn là sự khiêm tốn, nghiêm túc và tinh thần vượt khó.

Hà Linh luôn chủ động trong học tập, không ngại thử thách và có ý thức rất rõ về mục tiêu tương lai của mình. Ngoài giờ học trên lớp, Hà Linh thường xuyên tự tìm tòi tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để mở rộng kiến thức.

Hà Linh yêu thích học nhiều ngoại ngữ và luôn xem việc học là cơ hội để khám phá thế giới, mở rộng tư duy và hoàn thiện bản thân.

Em Nguyễn Hà Linh nữ sinh chuyên Pháp chinh phục SAT tuyệt đối 1600/1600.

Chia sẻ về dự định tương lai, Hà Linh cho biết: Em mong muốn theo học Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi đam mê giảng dạy môn ngoại ngữ.

Thành tích của nữ sinh chuyên Pháp không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè mà còn góp phần lan tỏa tinh thần học tập chủ động, khát vọng hội nhập quốc tế của học sinh hôm nay.

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ và kỹ năng toàn cầu, câu chuyện của em Nguyễn Hà Linh tiếp tục truyền cảm hứng về ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Hiền Mai