Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Khu vực Kim Bôi có 4 điểm thi với trên 1.300 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hiện nay, các trường bước vào giai đoạn ôn tập “nước rút" với quyết tâm đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, các trường cũng đã khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án ứng phó, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Học sinh Trường THPT Kim Bôi ôn luyện chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Củng cố kiến thức, vững tâm thế trước kỳ thi

Giữa cái nắng oi ả cuối tháng 5, không khí ôn thi tại Trường THPT Kim Bôi, xã Kim Bôi trở nên khẩn trương. Học sinh đang bước vào giai đoạn ôn tập “nước rút”, tập trung củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài với quyết tâm đạt kết quả cao.

Em Nguyễn Lan Hương, học sinh lớp 12A2 cho biết: “Để chuẩn bị cho kỳ thi, em và các bạn đang tập trung ôn tập theo hướng dẫn của thầy, cô giáo, củng cố kiến thức trọng tâm và luyện đề thường xuyên để rèn kỹ năng làm bài. Nhà trường tạo điều kiện cho học sinh, từ bố trí thời gian ôn tập hợp lý đến động viên tinh thần nên chúng em có thêm động lực và sự tự tin trước kỳ thi”.

Chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Kim Bôi đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập và các phương án đảm bảo an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 342 thí sinh tham dự kỳ thi. Cùng với đó, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Công tác ôn thi được triển khai ngay từ học kỳ I, phù hợp với từng nhóm học sinh và duy trì đến ngày 8/6. Với sự quyết tâm của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đặt mục tiêu học sinh thi đỗ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó từ 35 - 40% học sinh đỗ đại học.

Ban Giám hiệu Trường THPT Kim Bôi kiểm tra các điều kiện về phòng, chống cháy nổ trước kỳ thi.

Hướng tới mục tiêu đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi THPT năm 2026, ngay từ đầu năm học, các trường THPT khu vực Kim Bôi đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập và triển khai sắp xếp, bố trí thời gian ôn thi phù hợp theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công tác ôn tập được thực hiện bài bản, khoa học.

Trong quá trình ôn tập, các trường chú trọng phân hóa, bám sát từng nhóm đối tượng học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp; củng cố kiến thức cơ bản cho học sinh còn hạn chế, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh khá, giỏi. Qua đó, giúp các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi.

Chủ động ứng phó các tình huống đột xuất, bất ngờ

Với địa hình chủ yếu là đồi núi, chia cắt bởi nhiều sông, suối, vào mùa mưa bão khu vực Kim Bôi thường tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ, sạt lở đất, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh. Trước tình hình đó, các trường chủ động xây dựng các phương án ứng phó khi xảy ra mưa lũ; xây dựng kế hoạch, lộ trình di chuyển cụ thể nhằm bảo đảm học sinh có thể đến điểm thi an toàn, đúng thời gian quy định ngay cả trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Các nhà trường đã rà soát, lập danh sách học sinh ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ bị chia cắt khi mưa lớn để chủ động phương án hỗ trợ. Tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh đến ở trọ gần trường hoặc ở nhờ nhà người thân, bạn bè trong thời gian diễn ra kỳ thi nhằm thuận tiện cho việc đi lại, bảo đảm có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường THPT 19/5, xã Mường Động cho biết: “Để bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo thi các xã tổ chức họp bàn, thống nhất phương án hỗ trợ thí sinh khi xảy ra mưa lớn, ngập úng. Huy động các lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên túc trực tại các khu vực ngầm tràn, điểm xung yếu nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn học sinh di chuyển an toàn đến điểm thi khi cần thiết”.

Phòng phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT nâm 2026 tại Trường THPT 19/5 được lắp đặt hệ thống camera.

Trong trường hợp nước dâng cao gây chia cắt cục bộ, các địa phương sẽ bố trí máy xúc và các phương tiện phù hợp để hỗ trợ đưa học sinh qua khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối và không để thí sinh đến muộn. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng được huy động tham gia tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong các ngày 11 - 12/6. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các trường THPT khu vực Kim Bôi cùng sự vào cuộc tích cực của ngành giáo dục, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và quyết tâm của học sinh, kỳ thi được kỳ vọng sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Đức Anh