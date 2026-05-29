Chung tay chăm sóc, giáo dục trẻ em

Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, xã Cẩm Khê đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo toàn diện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật và học sinh nghèo vượt khó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Cẩm Khê kịp thời thăm hỏi, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện toàn xã có 12.224 trẻ em, trong đó có 9 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, 100 trẻ khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 290 trẻ em thuộc hộ nghèo, 228 trẻ em thuộc hộ cận nghèo. Đây là những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên để có điều kiện học tập, phát triển và hòa nhập cộng đồng. Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Trẻ em hôm nay chính là nguồn lực cho tương lai của địa phương, nên cùng với việc quan tâm hỗ trợ các điều kiện thiết yếu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, địa phương còn đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường sống và học tập an toàn, lành mạnh để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần”.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác chăm sóc trẻ em của xã thời gian qua là triển khai hiệu quả các mô hình nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hiện nhận đỡ đầu 7 trẻ mồ côi trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí, đồ dùng học tập và động viên tinh thần, giúp các em ổn định cuộc sống, yên tâm học tập. Công an xã nhận chăm sóc, đỡ đầu 1 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, tạo điều kiện để trẻ em được phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Cùng với đó, các hoạt động chăm lo trẻ em nhân dịp lễ, Tết được tổ chức thiết thực, ý nghĩa. Dịp Tết Trung thu năm 2025, UBND xã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và khu dân cư trao 113 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 22,6 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Các khu dân cư cũng trao 954 suất quà tặng trẻ em có thành tích cao trong học tập với tổng trị giá 95,5 triệu đồng. Dịp Tết Nguyên đán năm 2026, nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo cho trẻ em. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao 70 suất quà tặng trẻ em khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 35 triệu đồng. Tòa án Nhân dân Khu vực 6 - Phú Thọ trao 70 suất quà với tổng trị giá 6,6 triệu đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Phú Thọ trao 20 suất quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Phùng Xá, tổng trị giá 12 triệu đồng. Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4/2026, UBND xã đã trao 20 suất quà tặng người khuyết tật trên địa bàn, trong đó có 7 suất dành cho trẻ em khuyết tật với tổng trị giá 5,6 triệu đồng. Hiện địa phương tiếp tục chuẩn bị trao thêm 200 suất quà và 100 suất hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm kịp thời động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bên cạnh công tác hỗ trợ vật chất, xã Cẩm Khê đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, nhất là công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong dịp hè. Các nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng sơ cấp cứu cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục, ngoại khóa và sinh hoạt lớp. Các cơ sở giáo dục thường xuyên nhắc nhở học sinh không tự ý tắm, bơi tại ao, hồ, sông, suối, kênh mương và khu vực nguy hiểm; tổ chức cho 100% học sinh và phụ huynh ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống đuối nước trước kỳ nghỉ hè năm học 2025 - 2026. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương tiếp tục được tăng cường; các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn” được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Có thể khẳng định, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Khê cùng sự chung tay của các tổ chức, đoàn thể và toàn xã hội đã giúp trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc tốt hơn, có điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Anh Thơ