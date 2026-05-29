Công bố kết quả xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17

{title}
{publish}
{head}
Ngày 26/5, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 công bố kết quả xét tặng danh hiệu đối với các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng.
Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức phiên họp vào ngày 23/4/2026 để xem xét hồ sơ của các cá nhân được đề nghị từ Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng xã, phường; Trường Chính trị tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục đóng trên địa bàn tỉnh. Tổng số hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Hội đồng cấp tỉnh là 44 hồ sơ, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và 43 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận, đánh giá theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, xem xét thành tích, công lao của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục; đánh giá uy tín, tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của các nhà giáo, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu thông qua danh sách 22 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” đạt trên 90% số phiếu Hội đồng.
Nhà giáo Hoàng Thị Chí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng.
Danh sách đề nghị xét tặng năm nay có nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Nhiều nhà giáo đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng như Tiến sĩ Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Thạc sĩ Tống Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Du; Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Yên Lạc; nhà giáo Hoàng Thị Chí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao...
signed-signed-52026183319pm-25_5__thong_bao_cong_bo_ket_qua_hop_xet_ngnd_ngut_tinh_phu_tho_lan_thu_17_nam_2026_1_f5a98.pdf
Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 công bố kết quả họp xét của Hội đồng cấp tỉnh. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong đơn vị.
Hiền Mai
baophutho.vn Khu vực Kim Bôi có 4 điểm thi với trên 1.300 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Hiện nay, các trường bước vào giai đoạn...
baophutho.vn UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 về việc phê duyệt Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng...
baophutho.vn Xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, xã Cẩm Khê đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm chăm lo...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định cụ thể mức hưởng chính sách đối với học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại...
baophutho.vn Ngày 28/5, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ năm 2025 ban hành thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ tuyển dụng, tiếp nhận...
Đang là tuần cao điểm, “tháng củ mật” của các sĩ tử sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phường ở TP.HCM cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng hát karaoke, tắt...
baophutho.vn Chiều 28/5, Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 19 học sinh ưu tú lớp 12, năm học 2025 -...