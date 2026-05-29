Công bố kết quả xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17

Ngày 26/5, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 công bố kết quả xét tặng danh hiệu đối với các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức phiên họp vào ngày 23/4/2026 để xem xét hồ sơ của các cá nhân được đề nghị từ Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng xã, phường; Trường Chính trị tỉnh; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục đóng trên địa bàn tỉnh. Tổng số hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Hội đồng cấp tỉnh là 44 hồ sơ, gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” và 43 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận, đánh giá theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, xem xét thành tích, công lao của các nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục; đánh giá uy tín, tầm ảnh hưởng, sức lan tỏa của các nhà giáo, Hội đồng đã thống nhất bỏ phiếu thông qua danh sách 22 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” đạt trên 90% số phiếu Hội đồng.

Nhà giáo Hoàng Thị Chí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng.

Danh sách đề nghị xét tặng năm nay có nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Nhiều nhà giáo đạt tỷ lệ tín nhiệm tuyệt đối 100% số phiếu của Hội đồng như Tiến sĩ Đào Mạnh Thắng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Thạc sĩ Tống Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Du; Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh - Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên Hùng Vương; Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Yên Lạc; nhà giáo Hoàng Thị Chí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao...

Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 công bố kết quả họp xét của Hội đồng cấp tỉnh. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong đơn vị.

Hiền Mai