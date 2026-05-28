Kết nạp Đảng cho 19 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình

{title}
{publish}
{head}
Chiều 28/5, Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 19 học sinh ưu tú lớp 12, năm học 2025 - 2026. Trong đó, 14 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học tự nhiên, 5 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học xã hội.
Bí thư Chi bộ Khoa học tự nhiên trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú.
Bí thư Chi bộ Khoa học xã hội trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú.
Các đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên.
Đây là những đoàn viên ưu tú, có lập trường chính trị vững vàng; gương mẫu trong học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các phong trào thi đua, công tác Đoàn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.
Vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới hứa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên.
Phạm Thị Hằng
Đang là tuần cao điểm, “tháng củ mật” của các sĩ tử sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhiều phường ở TP.HCM cùng vào cuộc, tuyên truyền vận động người dân tạm dừng hát karaoke, tắt...
baophutho.vn Sáng 28/5, Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026, tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích...
baophutho.vn Thành tích SAT tuyệt đối 1600/1600 của em Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 12A13 chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã gây ấn tượng với thầy...
baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra. Tại Phú Thọ, ngành giáo dục và đào tạo đang khẩn trương triển khai nhiều giải...
Đa số địa phương dự kiến công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 6, số ít như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Quảng Ninh đến nửa cuối tháng 7.
baophutho.vn Chuyển đổi số trong giáo dục đang mở ra nhiều phương pháp dạy học hiệu quả. Tại Trường THPT Trần Phú, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Bích đã tạo dấu...
baophutho.vn Ngày 27/5, Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ tổng kết năm học 2025-2026, đánh giá kết quả dạy và học, biểu dương các tập thể, cá nhân...