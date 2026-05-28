Kết nạp Đảng cho 19 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hòa Bình

Chiều 28/5, Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Hoà Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 19 học sinh ưu tú lớp 12, năm học 2025 - 2026. Trong đó, 14 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học tự nhiên, 5 đảng viên thuộc Chi bộ Khoa học xã hội.

Bí thư Chi bộ Khoa học tự nhiên trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú.

Bí thư Chi bộ Khoa học xã hội trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú.

Các đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên.

Đây là những đoàn viên ưu tú, có lập trường chính trị vững vàng; gương mẫu trong học tập, rèn luyện; tích cực tham gia các phong trào thi đua, công tác Đoàn và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đảng viên mới hứa tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, phấn đấu học tập và rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên.

Phạm Thị Hằng